El Ayuntamiento avala el concurso de Algesa y prosigue el encierro

El encierro de los trabajadores de Algesa que quedaron fuera o con menos horas en el concurso de méritos prosigue en la Iglesia de la Palma. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Algeciras han avalado el concurso realizado y por lo tanto descartan las reclamaciones de los trabajadores. El Consistorio ha ofrecido una solución para cuatro de los doce que iniciaron la huelga de hambre el pasado día 11 pero esta propuesta no convencía ayer al conjunto de los encerrados.

La esperada resolución del conflicto dejaba desesperanzados a los trabajadores tras una mañana de informaciones cruzadas sobre propuestas de los partidos y una promesa del alcalde, José Ignacio Landaluce, de que ayer quedaría resuelto el problema tras once días en huelga de hambre. El comunicado oficial del Consistorio no iba en la línea que los empleados y ex empleados de Algesa esperaban, ya que el consejo de administración de la empresa pública, tras conocer el informe realizado por la asesoría jurídica del Ayuntamiento sobre las reclamaciones presentadas, concluyó que "la baremación realizada por el tribunal calificador fue rigurosa y correcta y que aplicó las bases que regían en la convocatoria con total objetividad".

El teniente de alcalde delegado de Limpieza, Luis Ángel Fernández, detalló que tan sólo hay dos casos con errores imputables a los aspirantes a las plazas ya que no presentaron la documentación de forma correcta, pero que de haberlo hecho hubieran obtenido la plaza. De hecho, se ofrece a estas personas la opción de incorporarse a la empresa con contratos de relevo de trabajadores en proceso de jubilación.

El delegado señaló que también existe la posibilidad de incluir en el convenio de Algesa que se negociará en enero cubrir las plazas de jubilados, unos 10-12 cada año, con los trabajadores de fines de semana atendiendo al escalafón que haya resultado de la convocatoria. Dos de los trabajadores en huelga de hambre en la iglesia de la Palma podrían con esta medida volver a engancharse a la empresa, ya que están bien situados en el escalafón y tienen antigüedad suficiente para ello.

Fernández también destacó que "hay que ver el lado positivo de este proceso, en el que hay 142 familias que ya tienen un empleo fijo". Al proceso de selección en Algesa se presentaron 2.500 solicitudes, recuerda el Ayuntamiento, y solo ha habido nueve reclamaciones.

En la puerta de la Iglesia de la Palma los empleados mostraban su disconformidad por lo ofrecido. Una oferta que, aseguraban, a ellos les había llegado recortada, con solo 3 personas que firmarían hoy sus contratos si la aceptan. Para el resto, la promesa de que estudiarán caso por caso en una reunión el martes.

La desesperanza era patente en los rostros de un colectivo muy castigado. De los doce trabajadores que empezaron la huelga de hambre el lunes 11, cuatro tuvieron que ser atendidos en el hospital entre el miércoles y ayer, sin poder seguir la huelga por prescripción médica. El grupo estudiaba anoche cómo seguir con la protesta, aunque su intención era permanecer en la iglesia.