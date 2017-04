Atención Temprana incrementa en un 60% los usuarios en un año

Más de un año y medio lleva funcionando en Algeciras el servicio de Atención Temprana bajo la gestión de la Asociación de Padres de Personas con Discapacidad de la Bahía de Algeciras (Apadis), financiado por la Junta de Andalucía. Este servicio, que atiende a menores de 0 a 6 años, ha experimentado en esta nueva etapa un renacer, aumentando sus atenciones en un 60% al pasar de unos 140 usuarios a los 230 que atiende actualmente, con licencia para dar asistencia a un total de 255 menores.

La sede de Atención Temprana, situada en el Secano, vivió ayer un ambiente festivo con la inauguración oficial que incluyó el corte del lazo por parte del consejero de Salud de la Junta, Aquilino Alonso, y el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, además de la presidenta y gerente de Apadis, Odalis Castro y María Carmen Portillo, respectivamente.

La Junta financia con pagos mensuales el servicio, dando más estabilidad a la gestión

Los dirigentes realizaron una visita guiada por las instalaciones, decoradas por la propia asociación a través de sus talleres del centro ocupacional, conociendo de cerca el trabajo de los profesionales del servicio de Atención Temprana, formado por cuatro psicólogos, tres logopedas y dos fisioterapeutas.

No pasó desapercibido el 50 aniversario de Apadis y así lo destacó el consejero de Salud en sus palabras ante los asistentes al acto inaugural. Alonso recordó los títulos recibidos por el colectivo como la Bandera de Andalucía de Cádiz y el reconocimiento del Ayuntamiento de Algeciras. El titular de Salud destacó los detalles que tiene la sede y que demuestran la ilusión con la que trabaja Apadis: "Ese miedo que teníais por no hacer las cosas bien es un ejemplo claro de éxito", se refirió Alonso a las dudas que planteó la junta directiva de Apadis a la hora de hacerse cargo o no del servicio.

El consejero subrayó que con el nuevo Decreto 85/2016 de 26 de abril, que regula el modelo de Atención Temprana en Andalucía, también se permite pagar mes a mes a los colectivos y no una vez al año, facilitando el pago a los trabajadores. Hizo mención Alonso a la nominación al Goya del cortometraje Bla bla bla, que nació del propio colectivo Apadis.

La presidenta dio las gracias a todos los presentes por acompañarles en un momento "tan emotivo", recordando que llegar hasta ahí ha sido una labor ardua. La gerente hizo balance de la gestión, cuya andadura comenzó hace dos años cuando se enteraron de que el servicio salía a licitación y se plantearon tomar las riendas. "Nos daba miedo pero decidimos -la junta directiva- que somos una asociación viva". Detalló Portillo que "hoy esos miedos de Apadis se han convertido en ilusión por querer dar un servicio 100% de calidad".

El alcalde agradeció al consejero de Salud su presencia en la ciudad afirmando que evidencia "la necesidad de trabajar codo con codo". Sobre el centro inaugurado apuntó que demuestra lo que es Apadis, "alegría y compromiso". En la visita también estuvieron el subdelegado del Gobierno de la Junta en la comarca, Ángel Gavino, y representantes políticos.

El nuevo centro cuenta con amplias instalaciones con fácil acceso para las familias y dispone de seis salas para intervención simultánea de logopedia y psicología, dos salas para intervención en fisioterapia y psicomotricidad, espacio abierto con material de psicomotricidad, sala de espera familiar, despacho centralizado, sala de formación y reuniones y aseos adaptados de uso exclusivo diferenciado para personas con discapacidad, niños, familiares y profesionales.

La Consejería de Salud destina a este centro algecireño 275.000 euros para atender a un total de 255 niños y realizar en torno a 15.300 sesiones de una hora de duración, según el Acuerdo Marco 2016-2017. El incremento del presupuesto permite dar respuesta a 100 menores más y duplicar el número de sesiones que se venían prestando el pasado año.

La provincia de Cádiz cuenta con un total de 24 centros de Atención Infantil Temprana. El decreto por el que se amplía y refuerza la asistencia a los menores de 0 a 6 años con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos es una norma que garantiza los principios de universalidad, gratuidad y equidad en la prestación, a la vez que favorece la descentralización y la calidad con unos servicios próximos al domicilio familiar, accesibles y organizados en relación a las necesidades de los menores y sus familias. El decreto además incluye la exigencia del cumplimiento de una serie de estándares en los procesos asistenciales, apoyados en la mayor evidencia científica disponible.