Antonio Quintero, auténtico pura cepa

Desde 1958 lleva alistado a la Feria Real de Algeciras. Así lo expresa Antonio Quintero (Algeciras, 1940) que preside la federación de caseteros Farolillo desde que se creó, en 1993. Su oficio como carpintero ebanista le hizo ligarse desde bien temprano a la fiesta local. En 1956 colaboró en la realización de la carroza del Hotel Reina Cristina y dos años después realizando la caseta del afamado hotel, que se instaló detrás del parque María Cristina.

Quintero, a sus 78 años, es de esos algecireños que da la vida por su tierra. Ha diseñado más de un centenar de carrozas, más de 50 fachadas de casetas y de portadas de la Feria Real puede contar más de una veintena. De su oficio hizo un arte y de su pasión el amor por la feria de su tierra. El no vive la fiesta durante una semana al año, él arranca en septiembre hasta que se encienden las luces el sábado tras la Cabalgata en la tercera semana de junio.

El oficio lo aprendió trabajando con los hermanos Madrid Godino, luego pasó a la calle José Román número 24, de ahí al Patio de Valdés (diez años) y continuó en Las Herrizas con los Hermanos Soto Muñoz. Finalmente le contrató la compañía Camsa y viajó por toda España.

Como el galardón que le distingue de Pura Cepsa, Quintero es un algecireño de los de verdad. Sus primeros años de aprendiz realizando trabajos para el hotel le inyectó un poco de "veneno" por la feria, a la que entró por la ilusión de la creatividad, el ingenio y porque le gustaba crear.

Farolillo nació para hacer fuerza entre los caseteros frente a las divisiones de terreno que proponía el Ayuntamiento. La directiva cada dos años convoca elecciones pero ahí sigue Quintero al frente: "Este pueblo critica mucho pero no sabe qué critica".

Quintero fue pregonero de la Feria Real en 1991 y puede presumir de que el recinto ferial lleva su nombre. El primer Pura Cepa se otorgó a Cristóbal Delgado y el segundo fue para él. Aún no tiene la Medalla de la Palma pero asegura: "No reclamo ninguna. Soy católico, apostólico y romano, sólo lanzo piedras con las manos". Frase que expresa con la particular ironía y simpatía que le caracteriza.

Sus inicios caseteros fueron con la peña El Chumbo en 1967. Desde 1979 está ligado a El Pito, que actualmente preside.

El cabeza visible de Farolillo ha sido autor de más de veinte portadas pero fue interrumpido en 1993 por el gobierno de Patricio González. Dos años después volvieron a llamarle y recuperó la portada con el Pandero. En 2007 fue la última que se hizo, dedicada a Miguelín, con Inmaculada Nieto como responsable de Feria y Fiestas. Desde entonces la fachada es de "alambres", sentencia.

Quintero lamenta profundamente el cambio que ha dado la Feria en creatividad: "Se ha convertido en Alcatraz II", así lo define para que se entienda porque hoy día apenas una o dos casetas instalan fachadas artesanas. "Cuando tengamos dinero haremos una, estoy loco por hacerla para despedirme con una fachada impresionante", reconoce Quintero.

Mira con recelo otras ferias, como la de Mairena del Acor, con más de medio centenar de casetas con sus fachadas y un espacio para la juventud. Ahora quedan Los Buyitas pero ni Los Especiales, que este año no tiene fachada, y es que sostiene que cuesta en torno a 6.000 euros crear una.

Quintero advierte que el coste elevado de la elaboración artesanal de las fachadas ha hecho que se pierda la tradición, como tantas otras cosas. El encanto se ha ido diluyendo porque ahora se vive más la fiesta de día y los promotores de las casetas alquilan lo que se monta. "Cada vez hay menos armonía, bien porque somos mayores, porque la juventud quiere acoplarse a otro tipo de casetas.

A su edad poco le queda por conocer de la feria. Su familia va cuando él se lo dice, tiene dos hijos, una hija y seis nietos, y siempre va de la mano de su mujer, Ana Morales. Reconoce que tiene a su gente "abandonada", ya va tocando delegar a sus 78 años, cuatro más que su mujer.

Quintero ha trabajado con todos los gobiernos y siempre agusto. Nunca ha vivido una crisis fuerte que haya hecho tambalear la fiesta. Este año, por ejemplo, han tenido que pedir un préstamo de 1.000 euros ya que no pueden hacer milagros en la federación. Destaca especialmente a Ernesto Delgado y a José Ignacio Landaluce, pero con todos ha habido armonía trabajando sin distinción de colores políticos. Recuerda con cariño a Felipe Mediavilla con el que apunta que "me peleaba pero salíamos a la vez". Con la actual concejal de Feria y Fiestas, Juana Cid, hay buen entendimiento: "Me apoya en todo".

Quintero no puede dejar de expresar su disgusto porque siente que hay muchas envidias en torno a la fiesta. "No tengo teléfono para meterme con nadie, el que no esté de acuerdo con los gobierno que hay, que los elige el pueblo, que pida excedencia".

Sea como fuere la Feria Real ya está aquí con 55 casetas, seguridad y limpieza.