Ambae cierra 2016 con 75.000 comidas repartidas a familias sin recursos

La necesidad no entiende de números pero a veces son necesarios para justificar esas ayudas que, como regalos divinos, caen en manos de los colectivos. En Ambae han repartido en 2016 alrededor de 75.000 platos a una media de 1.500 familias al mes. Por puro auxilio social el colectivo dedicado en sus inicios a la búsqueda activa de empleo para mujeres se ha convertido en un auténtico balón de oxígeno para cientos de familias de Algeciras.

Isabel Ruano, la presidenta de Ambae, capitanea a un equipo humano de voluntarios que no entiende de horarios, sino de solidaridad. En 2015 las cifras de atenciones fueron más altas, como ejemplo en noviembre entregaron 10.155 cenas mientras que este año el dato se ha reducido a la mitad. Las cifras fluctúan siempre dependiendo de las ayudas sociales y de la empleabilidad de los usuarios, ya que la mayoría tiran de honestidad para ceder su plato a otra persona mientras puedan subsistir.

Ambae impulsó en marzo de 2013 su comedor social en la barriada del Arroz, un pequeño local en el que improvisó una cocina para repartir comida a 300 familias diarias. A finales de 2014 logró un local acondicionado en Fuentenueva destinado a ser un comedor social infantil. A este nuevo emplazamiento llegan cada día entre 20 y 30 niños de edades que van desde los 3 a los 12 años. Sobre las 16:30 empiezan a recibirlos los voluntarios.

En el comedor llamado Los Peques meriendan y disfrutan de los talleres de dinamización y dos horas más tarde sus padres les recogen y se llevan bolsos con alimentos para la cena. En Ambae cuentan con unas seis monitoras, algunas formadas en Trabajo Social, que prestan ayuda de forma voluntaria.

Cuando se acaba el bullicio y el trasiego de usuarios les toca a los voluntarios cerrar las puertas, recoger, limpiar y dejar listas las bases para la jornada siguiente. Ambae cuenta con 37 voluntarios. Por la mañana se coordinan para recoger alimentos, realizar trabajos de carga y descarga y la recepción a usuarios para dar citas y apuntarles en el listado de reparto de alimentos. Al mando de los fogones está Pepa y Marga se dedica a coordinar la elaboración de los bolsos con alimentos para las familias. "Y aquí no cobra ni Dios", recuerda Ruano.

El recurso del comedor social no es utilizado por mucha población migrante. De hecho actualmente son unas cuatro las familias extranjeras en el listado. No ocurre igual en el reparto de alimentos no perecederos, labor que desempeña también Ambae pero en el local de la barriada del Arroz. Allí reparten los productos provenientes del programa de los fondos europeos y sí acuden más familias migrantes. Reciben cuatro partidas anuales de los fondos y, además, entregan ropa donada a las personas que lo necesiten.

Ambae destina su labor a personas que han tenido trabajo pero se les ha acabado la ayuda por desempleo, el subsidio social y están "desesperados", explica Ruano. Les cuesta mucho reconocer su situación, no suelen saber dónde acudir para las ayudas porque no han tenido nunca problemas. "Están perdidos y avergonzados".

Ambae trabaja de forma organizada. Sobre las 9:30 los usuarios acuden a la sede de Fuentenueva y se apuntan para recoger por la tarde la bolsa de comida. Dependiendo de la necesidad de la familia se varía en la cantidad de comida que se entrega. Para los bebés disponen de alimentos y productos de higiene infantil.

La colaboración con los centros educativos es también muy estrecha, en algunos casos se perciben problemas de familias en riesgo de exclusión y son derivados a Ambae, por lo que los meses de época escolar suelen ser los de mayor afluencia de usuarios. En verano, coincidiendo con el empleo estacional, también se dan de baja del recurso familias aprovechando la mejoría en la situación económica. Cuando no tienen derecho al subsidio por desempleo regresan.

En la sede de Ambae desarrollan además una labor de atención social, ya que asesoran en casos de violencia de género. Ruano explica que algunas mujeres acuden a informarse, muchas van con amigas y no son necesariamente personas en riesgo de exclusión social. Si no se ha puesto denuncia se les explica el procedimiento a seguir y se les acompaña.

El colectivo también está abierto a la participación de hombres, de hecho son varios los voluntarios que nutren su labor. Se coordinan además con muchas empresas locales para derivar posibles personas para trabajar en el sector de la hostelería.

El teléfono de Ruano no para de sonar, a duras penas mantienen el local y están al tanto de los pagos de electricidad y agua. Muchos de los voluntarios empiezan desde las 9:00 y acaban a las 19:00 entregando la última bolsa de alimentos. Hacen una pequeña parada para comer y vuelto a la rutina solidaria.

La labor que realiza Ambae no sería posible sin la ayuda del Banco de Alimentos, Obra Social La Caixa, así como un amplio listado de pequeñas empresas de Algeciras que aportan su granito de arena por estas familias.