Algecireños en la guerra de Cuba (XXVII)

Mientras los algecireños destinados en los distintos batallones que defendían las posesiones de Ultramar, seguían luchando junto a sus compañeros de otras poblaciones y regiones de España, en nuestro país, la burguesía acusaba de falta de patriotismo al proletariado, contestando desde los escaños políticos que se oponían a la guerra, con la célebre frase ¡Menos gloria y más pan!; difícilmente, se podía defender el concepto de patria o nación con el estomago vacío, postulaban los partidos de izquierdas y republicanos; mientras que desde el otro lado del hemiciclo se esgrimía la idea de hartazgo, al contemplar como día tras día las clases populares se habían acomodado en el:"Vivir de la mesa del rico y de la caridad de los justos". Esta última frase pronunciada décadas atrás, por el chiclanero y liberal Mendizabal, fue intencionadamente utilizada en el sentido opuesto del que fue pronunciada por el protagonista de la desamortización que llevaría su nombre. A todo esto, la importante presencia de los algecireños en el conflicto, hace posible que una relevante agencia madrileña, abra sede en nuestra ciudad, para facilitar a los excombatientes el cobro de sus derechos económicos: "Don Manuel Blandino ha sido nombrado en Algeciras agente de negocios para el cobro de toda clase de abonares de la anterior guerra de Cuba -llamada Guerra de los Diez Años o Guerra Grande-; así como, para los alcances y pensiones de los fallecidos en la actual. Esta sucursal en Algeciras -recoge el documento consultado-, de la agencia de Madrid tiene la ventaja de abonar en el acto el importe de los créditos que se presenten y que sean negociables, recogiendo después del pago los documentos de transmisión". El incentivo para este tipo de agencias que se abren por toda la geografía española, se encontraba en el alto porcentaje que se cobraba a los beneficiarios, al obligar el decreto que facilitaba estos cobros, el ejercicio de los derechos de los ex soldados directamente ante las ventanillas abiertas por la administración en la capital del reino, a través de la Tesorería de la Guerra y Clases Pasivas. Hasta ese momento -según se expresó en entregas anteriores-, se nombraba por los beneficiarios el otorgamiento individual o colectivo, de un poder a un agente establecido en Madrid para que en su calidad de apoderado, defendiese el cobro del o sus representados o poderdantes, siendo uno de los más conocidos de los ex soldados algecireños, el agente madrileño Manuel López Peña. El trámite requería en primer lugar el reconocimiento de la llamada Junta Clasificadora y su posterior publicación en la Gaceta de Madrid. En cuanto al recientemente nombrado agente en nuestra ciudad Manuel Blandino, destacar que este hombre de negocios, era, además de funcionario municipal con la categoría de auxiliar, propietario del popular establecimiento de bebidas denominado "ABC", abierto en el número 26 de la calle Almodóvar, esquina a la calle o banda norte del Río de la Miel; su domicilio, se encontraba en el número 6 de la Plaza de la Constitución o Alta.

En otro orden de asuntos y a partir de aquel fatídico año de 1898, las comunicaciones diarias con otros puntos importantes de la provincia se facilitaban al establecerse en Algeciras la empresa de carruajes "La Madrileña", cuyas oficinas se abrieron en el número 1 de la calle Monet -como se recogió en una pequeña pincelada en la entrega anterior-, dirigidas por su gerente José Ruiz Rodríguez, y que con anterioridad había dirigido a la popular empresa "La Veloz"; esta nueva compañía: "Hace la travesía desde Algeciras á San Fernando, dada la competencia en el ramo del transporte y sus años de practica, seguramente ha de alcanzar un éxito satisfactorio. Reformados los carruajes con toda clase de comodidades -prosigue el documento estudiado-, mayorales entendidos y con practica suficiente además de un escogido personal, á su vez peritísimo en el ramo aludido, no hay para que decir agradará á los señores viajeros que tengan que hacer el trayecto desde esta ciudad á los pueblos de Tarifa, Vejer, Conil, Chiclana, San Fernando y los puertos. Años después, la citada compañía de carruajes pasaría a la propiedad de Nicolás Marcet, siendo instaladas sus oficinas en el número 1 de la Plaza Juan de Lima, siendo nombrado administrador Agustín Benítez Valencia. Algunos de los excombatientes de Ultramar ejercieron como mozos de número, tanto en esta compañía de carruajes como en la estación de ferrocarril situada en la calle Ramón Chíes y el apeadero, frente al Hotel Anglo Hispano; así como en el puerto de madera. Poco después y con la misma denominación "La Madrileña", se abriría aprovechando la importante presencia de viajeros, una fonda en el número 8 de la citada plaza, propiedad de la vecina de Algeciras Isabel Blanco.

De regreso a los efectos que el conflicto -en sus primeros comienzos-, preveía pudieran acontecer en la zona del estrecho, manifestar que según información de instancias castrenses: "Se asegura que en breve, comenzará en Ceuta el Cuerpo de Ingenieros las obras preliminares necesarias para la construcción de tres nuevas baterías con el objeto de aumentar la defensa de aquella ya inexpugnable plaza de guerra". El comienzo de tales obras, se justificaba: "Conveniente era esta medida pero hoy la consideramos oportunísima, dadas las excepcionales circunstancias por las que atraviesa España". Pocas semanas después las mismas instancias anunciaban la llegada hasta el puerto de Algeciras de: "El vapor Cantabria, procedente de Vigo, cargado de 1.101 proyectiles de varios calibres, con destino al Parque de Artillería de Ceuta". Al mismo tiempo que estos preparativos defensivos se llevaban a cabo, los reclutas algecireños seguían siendo llamados para su talla en el departamento habilitado por el ejército en dependencias municipales, como así le ocurrió al joven jornalero, Mateo Sánchez Moreno; a Francisco Martínez Pereña, sin profesión definida; y al agricultor, Juan Moreno Ros que sería destinado al Regimiento de Infantería España, 46. Todos ellos, una vez cumplido el trámite inicial de alistamiento y al no poder presentar ante las oficinas de Hacienda en la capital de la provincia las preceptivas 1.500 pesetas que los redimiera de la obligación para con la patria, fueron trasladados a los diferentes frentes abiertos en las posesiones de Ultramar.

Siguiendo con los acontecimientos previos al enfrentamiento bélico, el gobierno español mostró su preocupación, aunque no sorpresa, cuando el cónsul de Estados Unidos en Cádiz, Mr. Adams, se trasladó a Gibraltar por orden de su gobierno. Al mismo tiempo, de modo incomprensible dos diplomáticos españoles de apellidos Carranza y Bosch, fueron invitados a abandonar Canadá: "Al fin no podían permanecer por más tiempo en aquella dependencia inglesa porque molestaba á los yankées". Voces españoles se preguntan: ¿Por qué nuestro gobierno no gestiona del inglés lo mismo que hizo el yankée?, esto es que así como salieron del Canadá los dos españoles Carranza y Bosch, salga también de Gibraltar el referido Mr. Adams, pues su presencia allí nada puede favorecer á nuestros intereses". Los aires de patriotismo que en aquellos primeros momentos del conflicto recorren España, hace que se rememoren pasadas gestas relacionadas con las posesiones de Ultramar: "El 13 de Julio de 1741, arribó á la playa de Guantánamo un importante armamento inglés que desembarcó más de 5.000 hombres destinados á apoderarse de Santiago de Cuba y acaudillados por el almirante Vernon y el general Wenworth. El gobernador de la plaza el coronel Francisco Casigal se puso inmediatamente sobre las armas para batir al enemigo, custodiando fuentes y aguadas ante el calor reinante. Cuantos destacamentos envió el almirante Vernon fueron rechazados por Cagigal y sus capitanes. Este recuerdo histórico encierra grandísimo interés en los actuales momento -prosigue la documentación consultada-, al cabo de más de siglo y medio pretenden los yankées hacer lo que inútilmente intentaron los ingleses. Claro está -se reconoce en un guiño a la realidad-, que el número de hombres y elementos de que disponen nuestros enemigos de hoy, es infinitamente mayor que el de las fuerzas invasoras en 1741. Pero también son bastante mayores a las que tenemos nosotros allí -volviendo a sobresalir el triunfalismo hueco-, el auxilio que nos ha de prestar el clima contra los yankées es tan poderoso como entonces nos prestó con los hijos de Inglaterra. Uno y otro desembarco hechos en la misma época del año, que es la más perniciosa para la aclimatación, ofrecen analogía en las graves dificultades de la previsible campaña invasora y en los resultados de la misma. Abriguemos la grata esperanza de que se repita hoy, en mucha mayor escala, lo que ocurrió en las inmediaciones de Santiago de Cuba, el año 1741".

Ante la falta de un ejército moderno y modernos barcos, se acude a la ayuda del clima en un primer momento, posteriormente, se acudiría a rogativas y novenas. En cuanto a éste último punto -la religión-, comentar que en las diarias visitas a sagrarios y templos como los de la Palma, capilla de Europa, convento de la Merced o del Cristo de la Alameda, se rogaba por los seres queridos que defendían tan lejanas posesiones. El escenario de las rogativas alcanzaba la quietud del hogar a través del rezo del Rosario, donde en la penumbra de la tarde, en un ambiente de tristeza y envuelto entre letanías, también se acudía a oraciones ya desaparecidas como aquella que decía: Por el rastro de la sangre que Jesús ha derramado, iba la Virgen María buscando a su hijo amado; por la senda que anduvo con una mujer se ha cruzado, le dijo: cristiana eres ¿a Jesús te has encontrado?. La mujer le contestó: si caminas señora por ese monte Calvario, por muy pronto que lleguéis, ya le habrán crucificado. Cuando llegó ya le clavaban los pies, ya le clavaban las manos, ya le ponían la lanza en su divino costado, ya le ponían la corona, corona de bendición; mis pecados muchos son, no los puedo confesar ni en cuaresma ni en cuar no. Siguiendo más adelante, me encontré con un niñito que llevaba cinco llaves, y a voces iba diciendo: "¡La puerta del cielo se cierra, la del infierno se abre, quién no sepa esta oración, quién la sepa y no la diga, quién la oiga y no la aprenda, el día de su final le dará Dios lo que le convenga!"

De vueltas a las posibles consecuencias del conflicto en nuestra zona, debida a la cercana presencia de la colonia inglesa de Gibraltar, los movimientos diplomáticos británicos, son seguidos muy de cerca por las autoridades del Campo: "La incomprensible política que desde los comienzos de la funesta guerra hispanoamericana que nos enerva y aniquila moral y materialmente, viene siguiendo el gobierno británico, y que tan preocupada trae no solo á España y á esta zona sino á toda Europa, ha tomado aparentemente una nueva fase, al dar a los cuatro vientos Lord Salisbury unas declaraciones á favor de la causa yankée […], advirtiéndose la preferencia que siente por los norteamericanos con quienes une á los ingleses los parentescos y símilaridad en sus instituciones y creencias".

Aquel acercamiento entre las dos potencias anglosajonas, se plasmaría en un corto futuro en la presencia de barcos de guerra norteamericanos en el puerto de Gibraltar, con la consiguiente alarma que aquello producía entre las autoridades militares y civiles de la zona. Y mientras los estadounidenses buscaban apoyo diplomáticos que respaldasen su política de ocupación de las colonias españolas ¿que hacía la diplomacia española?. El filosofo y diplomático granadino Ángel Ganivet, en su famoso Idearium español, recoge: ¿Es mejor vivir como hasta aquí hemos vivido, ayer cargados de gloria, hoy hundidos y postrados […], ó conviene romper definitivamente con las malas tradiciones, convertirnos en nación moderna, muy bien ordenada y equilibrada?. Desafortunadamente la clase política que regía al país, no estuvo a la altura del insigne granadino, y lejos de aportar soluciones, se limitó a tener el atrevimiento de expresar "España es un país sin pulso" o "Hay que echar doble llave al sepulcro del Cid"; ambas frases derrotistas, fueron emitidas desde ambos lados del hemiciclo desde donde se habían de tomar las decisiones que marcaría el devenir de la nación. Hubo quién pensó que desde el derrotismo y el fracaso se emprendería un mejor futuro, los hechos le quitarían la razón; pero esa, es... otra historia.