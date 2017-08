Algecireños convocan una marcha en protesta por la situación del hospital

La mecha se ha prendido y ya está en marcha una protesta ciudadana en repulsa por la situación sanitaria que viven a diario los usuarios del hospital Punta Europa de Algeciras, del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en cuanto a falta de especialistas y de limpieza. El 15 de septiembre a las 19:00 será la cita en la que esperan convocar los organizadores a más de 4.000 personas. La marcha partirá del propio hospital hasta llegar a la sede de la Subdelegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, en la calle Ancha (Regino Martínez).

La gota que colmó el vaso vino a raíz de la denuncia, publicada en Europa Sur el 6 de agosto, de una madre que reclamaba una revisión para su hijo, con un problema del corazón. La afectada afirmaba que había presentado una reclamación en el hospital Punta de Europa porque no había logrado cita para una revisión de cardiología pediátrica para su hijo de cuatro años. El Área Sanitaria indicó que se pondría en contacto con la familia para evaluar el caso y acordar la visita que proceda.

La mujer mostró su indignación a través de Facebook y la solidaridad ante el caso hizo que su mensaje se propagara como la pólvora, hasta el punto de que otra persona creó una plataforma en la red social llamada Afectados Salud hospital Punta Europa de Algeciras, que ha conseguido más de 1.400 miembros en menos de una semana. La cifra no para de crecer.

Esta movilización ciudadana que está en ciernes es sin duda peculiar ya que es la propia población, los usuarios de a pie, los que la están promoviendo. En este caso las redes sociales están sirviendo de herramienta fundamental para salvar las barreras de la incomunicación. Ni sindicados ni colectivos vecinales o sociales están detrás de esta convocatoria, ya que los propios creadores del grupo de Facebook han solicitado los permisos necesarios en la Subdelegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar para la protesta citada del 15 de septiembre. No quiere decir con ello que no esperen el respaldo masivo de ellos, así como de los grupos políticos.

La madre que denunció su caso en Facebook explicaba ayer a este diario que aún no tienen ningún lema decidido para la manifestación y esperan reunir a unas 4.000 personas. Recordó el caso de su hijo, operado de corazón y sin cardiólogo que pudiera hacerle la revisión. Siguió el procedimiento habitual poniendo una hoja de reclamaciones pero apuntó que "mi hoja no hace nada, me dijeron que en dos semanas ya me avisarían". Por eso explotó compartiendo su indignación con los ciudadanos.

En el grupo los usuarios están denunciando de forma pública sus experiencias en las estancias del hospital algecireño, no referidas a los profesionales sino a los medios y situación higiénico-sanitaria que se vive en él. "La unión hace la fuerza, luchemos por una sanidad digna", "Luchemos por la causa, nuestra salud y con ella no se juega", "Entre todos vamos a conseguir la sanidad que nos merecemos", entre estas y otras frases van sumando los usuarios del hospital acompañados en algunos casos de imágenes de baños sucios o salas incluso con restos de sangre en la unidad de Intermedios.

Las fotografías aportadas atestiguan la situación que denuncian estar padeciendo tanto los que acuden a citas programadas como las personas ingresadas. Todas estas quejas e imágenes reales pueden verse de forma pública en las redes sociales, donde también se recuerda el caso de las cucarachas encontradas en una bandeja de comida.

La situación en el hospital Punta Europa está en constante punto de mira, precisamente Podemos denunció el pasado fin de semana carencias en Pediatría, Oncología, Rayos, Neurología, Digestivo y Urgencias. En marzo también saltó la noticia de la falta de oncólogos, situación que estaba afectando a las revisiones, que acumulan retrasos. El Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar apuntó al respecto que estaba buscando profesionales para completar la plantilla, pero no los encontraba ya que no hay en la bolsa de empleo del SAS y ningún otro especialista se decidía por el destino.

A todo ello, la federación vecinal Fapacsa entregó en abril a la gerente del área sanitaria un diagnóstico y solicitaba mayor participación ciudadana. Los vecinos reclamaban en el documento más personal y coordinación en las Urgencias del hospital. En el informe los vecinos pedían y piden una atención adecuada en tiempo y calidad en casos de urgencia plantilla del hospital y un cuadro adecuado por especialidades y servicios.