Algecireños en la Guerra de Cuba (XI)

Mientras nuestra ciudad seguía lamentando el cierre del establecimiento del popular y querido empresario local Francisco Camacho, motivado por las crisis económica que sufría el país, la amenaza de una gran operación naval por parte de los americanos en la zona del estrecho, se internacionaliza: “El anuncio de la venida de una poderosa escuadra norteamericana á las aguas del Estrecho, continúa siendo el primer asunto del día en el mundo político. A medida que avanzan los días y el telégrafo va comunicando nuevas noticias sobre la formación, partida e instrucciones de una escuadra, vá creciendo la expectación, y ya no solo los periódicos, sino los hombres de Estado y los propios gobiernos de Europa se encuentran preocupados, pensando en las serias consecuencias que pueda tener esa medida del gobierno de Washintong. Las cancillerías europeas toman medidas –prosiguiendo el texto del documento consultado–, y además de las próximas llegadas á estas aguas de las escuadras, francesa, inglesa e italiana, las cuales ocuparan importantes posiciones en el Estrecho de Gibraltar, se habla de una protesta sería que los gobiernos de Inglaterra, Francia , Alemania y otros países se proponen enviar al de los Estados Unidos de América por su propósito de bombardear los puertos de la península donde pueden padecer y sufrir graves daños los considerables intereses que esas naciones tienen en España”.

Cabe preguntarse: ¿Cómo vivía Algeciras todas estas noticias?. Un testigo de excepción como don Emilio Santacana, relata: “El año 1898 fue triste para esta ciudad; porque destruida nuestra escuadra en Santiago y dueños del mar los norteamericanos, temíase que esta bahía fuese objeto de alguna agresión por parte suya. Ante ese temor hiciéronse precipitadas obras provisionales de defensa en estos contornos, que costaron gruesas sumas...”. Al mismo tiempo que las inquietantes noticias abrumaban a los vecinos de la comarca, ante el posible peligro inminente de la presencia de los barcos yankées, los algecireños seguían siendo enviados a primera línea, tal fue el caso de Antonio Pardo Fernández, oficial artillería, quién fallecería gloriosamente sobre el campo de batalla, en un poblado llamado Jaén, perteneciente al distrito de Nueva Écija, en las Islas Filipinas; tenía su domicilio en calle Soria (hoy, Castelar), 35. Estando entre los reclutas enviados a ultramar, los también algecireños: Antonio López Díaz y Nicolás María de la Encarnación, quienes, sí tuvieron la fortuna de regresar sanos y salvos.

Volviendo al documento que señala la internacionalización de la posible presencia norteamericana ante nuestras costas, prosigue el texto consultado: “Los norteamericanos que no han tenido reparos en comparar los combates navales de Cavite y Santiago con Trafalgar, llevan ahora su fantasía hasta el punto de creer que les será tarea fácil, la de destacar una flota que no solo bombardee los puertos de la Península Ibérica, sino intentar un desembarco con fuerzas de ocupación señalándose para tal caso á Cádiz, Algeciras, Ceuta y otras plazas más del litoral de África”. Existe un hecho que aumenta la preocupación – a la vez que la esperanza de que tal circunstancia no se produzca-, de las autoridades, tanto civiles como militares, del Campo de Gibraltar, como es que el prestigioso diario francés Le Fígaro, se pronuncie sobre esta cuestión en los términos siguientes: “Es tan grande lo ilusorio de semejante concepción estratégica que no esperan verla en vías de ejecución; pero reconocen que es ya mucho que tal idea haya podido ser formulada sin provocar en el viejo continente unánimes protestas […], los Estados Unidos, entienden que gozan de tal libertad en el mundo que les es lícito venir y hacer la guerra en el continente europeo. Según la doctrina Monroe -prosigue el prestigioso diario galo-, Europa no tiene derecho á defender sus propiedades en el otro lado del Atlántico, y los Estados Unidos sí lo tienen para penetrar en los mares territoriales de los continentes europeos y africano y colocar en sus costas la bandera estrellada. No es la primera vez -finaliza el citado medio escrito-, que tal y tan absurdo proyecto bulle en la mente del gobierno norteamericano, pués no hace mucho que su prensa amarilla, publicaba un artículo amenazando á Francia con una expedición que tendría por objetivo el Havre y Rouen”. Termina el documento estudiado, añadiendo: “También existe el peligro de intrusión de Estados Unidos en Marruecos, con el pretexto de ocupar las posesiones de España en el norte de África”. La preocupante expectación ante una posible ocupación de la zona del Estrecho por los yankées –según no pocas opiniones con el beneplácito y la ayuda estratégica de Inglaterra–, provocará la tensión diplomática entre Madrid y Londres. Esa tensión gozará de una reducción, que se verá muy bien recibida por las autoridades comarcales, cuando en la colonia se celebró el siguiente acto: “A bordo del trasatlántico español Cataluña, que se encuentra en Gibraltar, celebró una solemne Misa el Iltmo. Sr. Obispo de Lystra. Asistiendo al religioso acto, además de la tripulación del Cataluña, la de los otros dos trasatlánticos allí atracados, también españoles: Ciudad Condal y Habana. En su calidad de representante de España en aquella plaza, asistió D. Juan Murphi. Además de decir Misa, nuestro ilustrado Prelado, pronunció un sentido y corto sermón, cuyas frases impresionaron muy gratamente al auditorio y repartió medallas religiosas a los asistentes al acto”.

A todo esto, surge una muy buena noticia económica para el convulso comercio campogibraltareño: “Los duros y monedas de plata de Carlos III, Fernando VII e Isabel II, vuelven á circular de nuevo según una disposición del gobierno”. Con lo cual se facilitó el cambio en las transacciones comerciales que se ejecutaban habitualmente en uno y otro lado de la frontera con Gibraltar.

Al mismo tiempo, las aportaciones a la Junta Patriótica Municipal en nuestra ciudad, no cesan: “Por la Patria. Lista de lo recaudado por la Junta Patriótica Municipal con destino á la suscripción para atender á los gastos de la guerra. Suma anterior 10.256’81 pesetas. Sr. D. Messod Hassan, 20 Ptas. Total 10.276’81 pesetas”. Un acto protagonizado por los norteamericanos en Cuba, provoca una gran indignación: “La Compañía trasatlántica protestará por el atropello de los Estados Unidos, al incautarse las tropas americanas del vapor Méjico fondeado en Santiago de Cuba”. En aquellos tristes momentos, la sociedad española sufría de un gran decaimiento que se reflejaba en todo tipo de expresiones; por aquellos días, se publica bajo el título El Repatriado, las vivencias de uno de aquellos soldados, que como los algecireños supervivientes, volvían a casa: “Salimos de Santiago junto a la pena de la derrota y á la vergüenza de nuestras gloriosas armas á los piés de un enemigo […], al despedirnos de aquellos muros donde días antes había flameado, orgullosa ennegrecida por el humo de la pólvora y rasgada por el proyectil enemigo, la enseña de la Patria, la pena ahogaba nuestros sollozos. Regresábamos á España, la Madre Patria que abre sus brazos a los pobres hijos […], íbamos á contemplar de nuevo la casita de donde salimos llenos de fé, íbamos á abrazar con toda la fuerza de nuestra alma á la pobre vieja que llena de inquietudes, durante tres mortales años, pedía á la Virgen del Carmen, la salvación de su hijo; íbamos á reencontrar las caras conocidas, los amigos, la novia...aquella muchacha que se deshacía en llantos viéndonos partir para la guerra. El vapor que nos trasladaba seguía su rumbo, mientras la muerte con sus alas de crespón vagaba en torno al buque. Solo de vez en cuando el quejido de los enfermos ó los ayes de los moribundos, interrumpían aquella tranquilidad aterradora haciendo brotar el llanto en todos los soldados. Hacinados unos encima de otros, prensados como arenques en barrica. ¿A qué contarles las penalidades del viaje?; no pasaba día sin que algunos de aquellos soldados que creían estrechar entre sus brazos á su madre murieran solos. Una mañana subí á cubierta y el corazón me dió un vuelco, acababa de ver ¡un trozo de Patria!. Yo no he sido nunca cobarde, pero un miedo horrible de morir sin estrechar entre mis brazos á la pobre vieja que me dió el ser, y que yo me la figuraba en aquella hora implorando frente a la imagen de la Virgen del Carmen, su protección para mí. Al poner un pié en tierra, un papel llegó hasta mí: Tu madre murió hace un més, decía. Mi madre ya no existía había muerto sin verme, sola. ¡Patria cuanto te quise pero que egoísta fue tu cariño!”. Este triste relato, recoge perfectamente la imagen habitual de las madres algecireñas -al igual que las del resto del país-, frente a los altares dedicados -como muy bien indica el texto-, a la Virgen del Carmen localizados en la Iglesia Parroquial de la Palma y en la Capilla de San Antón, anexa al Hospital Civil o de la Caridad.

Un nuevo hecho relacionado con la amenaza de desembarco norteamericano en nuestras costas, parece enturbiar nuevamente, las relaciones diplomáticas con Inglaterra: “Ha llegado á la plaza de Gibraltar Mr Fleetwood Wilson, subsecretario del Ministerio de la Guerra británico. Se cree que su viaje está relacionado con las obras de defensa que hace España en Sierra Carbonera. Después de enterarse minuciosamente del asunto en sus conferencias con las autoridades militares de esta plaza, se disponía á salir ayer para Madrid”. Por su parte, el gobierno español indicó: “Niega, una vez más, que Inglaterra haya hecho gestiones para que España desista de las fortificaciones de nuestras costas en las inmediaciones de Gibraltar. Aunque desparecido el peligro de un posible ataque de los yankées –prosigue el documento–, es natural que en lo sucesivo, los trabajos se limiten á la terminación de un camino que conduzca á los puntos estratégicos para, en caso necesario, colocar baterías de gran alcance, iguales á las que se emplazarán en otros puntos de las costas de la península”.

Las libres opiniones que se vierten sobre la guerra de ultramar en los medios locales, provocó la intervención de la censura militar en Algeciras, recibiendo los responsables de los humildes periódicos que se editaban en nuestra ciudad, la siguiente misiva: “Comandancia General del Campo de Gibraltar.- Estado Mayor. Sr. Director. De orden del Señor Coronel encargado del mando prevengo á V. de nuevo tenga muy en cuenta no publicar en el periódico de su Dirección noticias relacionadas con las campañas de Cuba y Filipinas, ni ninguna otra que se refiera á este asunto, aunque sean copiadas de otros periódicos; y le recuerdo, que antes de que vean la luz pública […], deben enviar la prueba á esta Comandancia General, como se le tiene ordenado. Algeciras á 19 de Octubre de 1898. El Comandante Jefe de Estado Mayor. Manuel Quintero”. Como se ha reflejado en anteriores capítulos, el control de la libertad de prensa, venía de muy atrás en el tiempo.

A partir de ese momento, la censura militar dará su “Visto Bueno” a lo que el algecireño posteriormente leerá, en la tranquilidad de su casa o en la mesa de algún café local; solo las noticias exaltadoras del patriotismo pasarán el tamiz del censor: “Los bravos oficiales del ejército que en Cuba pelearon tan heroicamente han acordado traer á la península los cadáveres de los valientes generales Vara del Rey y Santocildes. La idea es digna de los mayores elogios, y más si se realiza la segunda parte del proyecto que consiste en trasladar á Toledo los mortales despojos de aquellos mártires de su deber para ser depositados en un monumento que perpetúe su digna memoria. Quién tal empresa lleva á cabo, honra á quién lo merece y se honra á sí mismo […], también el municipio de Madrid -como se ha reflejado anteriormente en otro capítulo-, tiene decidido elevar una estatua al héroe del Cascorro: tributo es este dedicado al humilde; aquel jefe, los dos se complementan porque van dirigidos á quienes simbolizan la personificación del ejército español tan grande en la derrota como en el triunfo”. Tras las grandilocuentes palabras, se escondía una triste realidad que generaba una gran pesadumbre en la sociedad española. Difícilmente la pena y la esperanza con las que los familiares de los soldados encendían las velas de los titulares en los altares de las capillas e iglesias de nuestra ciudad, podrían sustentarse en la grandilocuencia patriótica defendida por la censura impuesta. Otro caso de permisividad por parte de la censura, era el del análisis nada crítico, pero sí lisonjero: “¿Se halla España en situación de creerse deshonrada y mancillada?. No. Su ejército peleó siempre en la proporción de uno contra diez, en esas condiciones han alcanzado victorias contra los americanos, Puerto Rico, Matanzas o Cienfuegos; y aún en el mismo Santiago, la derrota de los americanos demostró la superioridad de nuestro ejército. Quedaban en Cuba 80.000 hombres ansiosos de pelear y en posesión de todas las plazas y costas de importancia. Se contaba -prosigue el texto consultado-, con víveres y municiones suficientes y sobre todo con un ejército aclimatado, y mil veces más militar y aguerrido que el yankée […]; por otra parte, á nadie se le ocultan las grandes dificultades de los Estados Unidos para continuar la guerra . Si a España se le agotaba el dinero, á los yankées se le agotaban los hombres ante el terror de los estragos de nuestros máuser y el clima”. A veces, la censura se distraía y dejaba pasar cierta crítica como la que sigue: “Cierto es que se habían perdido seis de nuestros mejores barcos, pero no lo es menos, que jamás debieron de ir a Cuba en las condiciones que fueron. La escuadra mandada por el valiente e ilustre Cervera, no fue á Santiago más que a servir de estorbo, á obligar á Linares á aceptar un sitio. Al no estar en Santiago la escuadra, es evidente que Linares en vez de dejarse sitiar hubiera presentado batalla en pleno campo, sin verse obligado á extender sus alas tanto para defender á Santiago, y por consiguiente su línea hubiera sido lo suficientemente fuerte para derrotar á los americanos dado lo ocurrido en su débil línea de la defensa de la plaza. Por lo tanto la pérdida de la escuadra que hubiera sido tan útil en Filipinas, como perjudicial en Cuba, no acredita en manera alguna, el debilitamiento de la campaña”. Finalizando la arriesgada opinión defendiendo al gremio periodístico local: “Lo que de ahora es consecuencia lógica de lo que está en la conciencia de todos, y que yo pobre y triste no me atrevo á decir (tras decirlo), por no verme empapelado como esos desdichados y pobres periodistas que han cambiado la ocasión y en vez de sablear, son sableados”. Como no podía ser menos, el buen juicio sobre lo acontecido que tanto dolor provocó entre las familias algecireñas –y en el resto del país–, lo recogió en su obra Emilio Santacana, cuando expresó: “Las guerras coloniales en Cuba y Filipinas, de penosa recordación para la patria, causaron en este Campo iguales efectos que en el resto de la nación.

El empeño que por doquiera se proclamaba, era, el de conservar á toda costa lo que nos quedaba de nuestro antes inmenso imperio en Ultramar...”. Conservar á toda costa, por la defensa de espureos intereses económicos que manipulaban los hilos del poder político, bajo una pátina de patriotísmo; pero esa es...otra historia.

Manuel Tapia Ledesma es director del Archivo Notarial de Algeciras. Premio Ateneo Algeciras 2017.