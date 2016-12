Algeciras traza su futuro integrador

Más de 10.000 personas en Algeciras volverán a sentir el calor de la integración gracias al programa Un barrio de todos. Este plan integral de fomento de la convivencia de la Fundación Márgenes y Vínculos regresa en 2017, con financiación europea después de un año de ausencia, para tender su mano a la población migrante, favoreciendo que se sienta parte de la sociedad local, más allá de la coexistencia.

Un barrio de todos incide directamente sobre la población migrante promoviendo la inserción social, mejorando sus capacidades personales, culturales, formativas y habilidades sociales, todo ello con el objetivo de conseguir su integración real, contribuyendo al espíritu de ser algecireños. Como ejemplo de estas actividades está el asesoramiento social y jurídico, alfabetización, cursos de conocimiento de la cultura de acogida, apoyo a la obtención del examen de la nacionalidad o del carné de conducir, orientación sociolaboral, voluntariado, entre otras.

Más 192 entidades, asociaciones, colectivos, empresas y un largo etcétera se sumaron en la última edición de 2015 y ayer estaban de celebración por Un barrio de todos 2017. El presidente de la asociación intercultural Esmart, José Antonio Sanz, señalaba que "continúa la familia". El apoyo incondicional del programa ha sido fundamental para Esmart: "Hay que trabajar con todos, tanto con el que llega como con los niños que se están criando aquí, que se integren y se adapten".

En El Saladillo Dris Mohamed está al frente de la asociación intercultural, la cual ha colaborado con Un barrio de todos en varias ocasiones: "He podido ver que muchos chicos y mujeres musulmanas que, desgraciadamente, no tienen un concepto adquirido sobre la cultura local, poco a poco van adquiriendo esos valores, ese es el problema de que no haya una inserción real de las personas extranjeras". Destacó Dris Mohamed, en este caso, que este programa trabaja por la integración social y sólo en El Saladillo pueden vivir un millar de musulmanes. La cercanía de Marruecos favorece la integración, a juicio de Dris, que reconoce que los extranjeros "en España se sienten españoles, no existe ningún problema que haga ver que un extranjero no se sienta en su país y en otros países, por las políticas sociales, se crean guetos"

Los vecinos también tienen un peso importante en este programa de convivencia. Desde Algeciras Sur explicó Gabriel González que si no fuera por programas como Un barrio de todos tendrían muchos problemas para poder realizar actividades porque faltan apoyos y hay muchas carencias. Necesitan de profesionales para detectar los conflictos.

En materia de Salud el área de gestión sanitaria también está personada en el programa a través de Félix Hurtado: "Un barrio de todos tiene una larga trayectoria y para nosotros es fundamental trabajar con ellos y reducir esas desigualdades sociales en salud". Cuando una persona emigra a otro país tiene ciertos handicap para acceder a los recursos sanitarios a causa del desconocimiento o las barreras culturales. "No se trata de poner en marcha recursos diferentes sino que sepan que estos recursos están disponibles para ellos".

El presidente de Márgenes y Vínculos, Francisco Mena, celebró ayer este regreso expresando que el objetivo es que Algeciras "sea presentada como un gran ejemplo de superación y convivencia en torno a la diversidad cultural". Es fundamental contar con todas las organizaciones y demás entidades para poder contribuir a mejorar de forma global la capacidad integradora de la ciudad en su conjunto y la de los barrios de la zona sur -El Saladillo, La Piñera, Pescadores, Los Pastores, La Bajadilla- y los alrededores del mercado de abastos.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, acompañó a Mena en la presentación del programa para 2017 justificando la necesidad de este proyecto por convivir en Algeciras un total de 102 nacionalidades diferentes, lo que ha llamado "un mundo en pequeño, en 86 kilómetros cuadrados". Señaló el primer edil que "somos una ciudad que acoge, pero sobretodo se involucra". Agradeció el compromiso cumplido de la ex secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, que durante su visita a la ciudad se comprometió a que el programa se retornaría cuando el Gobierno volviese a estar en plenas funciones.

Un barrio de todos planea actuar para mejorar la convivencia intercultural y fomentar el diálogo intercultural creando espacios donde compartir visiones, conocimiento, intercambio y aprendizaje colectivos, fomentando la colaboración, mejorando la convivencia y contribuyendo a calidad de vida de toda la ciudadanía, llevando la cultura a la calle. Estas actividades van a ir desde convivencias vecinales, encuentros de mujeres y jóvenes, encuentros gastronómicos o actividades con niños de diferentes orígenes y culturas.

El plan trabajará además en la sensibilización para lograr una igualdad de trato y luchar contra la discriminación, así como transmitir los valores positivos de la diversidad cultural. Se trabajará en centros educativos y con campañas de sensibilización dirigidas a la población que desmonte los estereotipos en torno a la migración o a la imagen negativa que hay sobre personas de otros países o las minorías, al mismo tiempo que mejore la imagen del barrio y ponga en valor la ciudad. Destaca a su vez la celebración de un seminario sobre la importancia de los medios de comunicación sobre la imagen que transmiten de la migración y la población extranjera.

Un barrio de todos promoverá un estudio a nivel de calle para consultar a los vecinos de los barrios de intervención sus opiniones y sugerencias para mejorar su barrio en general y, en particular, en materia de convivencia intercultural. Se realizarán acciones sobre el profesorado y se fomentarán las sinergias entre colectivos.