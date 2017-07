Algeciras reduce su tasa de paro al 30%, pero aún es de las más altas de España

Algeciras cerró el año 2016 con una tasa de desempleo de un 30%, un remarcable descenso de ocho puntos con respecto a los niveles de paro que arrastraba dos años antes, a la finalización de 2014. Fue entonces cuando dicha estadística tocó techo en esta década en el municipio. La tasa, no obstante, sigue siendo demasiado destacada. De hecho, está entre las más altas de España.

Estas cifras vienen recogidas en la última actualización de la información del proyecto Urban Audit, que estudia, a través del Instituto Nacional de Estadística, los principales indicadores socioeconómicos de las 126 ciudades españolas que analiza, las más importantes del país. En este grupo de poblaciones, el 30% de la tasa de desempleo de Algeciras es la 18ª más alta de España.

La tasa de actividad en el municipio empeora y se sitúa en un 58%

La proporción de algecireños en paro está bastante por encima de la media, puesto que España cerró el año pasado con una tasa de desempleo de un 19%. Sin embargo, el descenso del número de personas sin trabajo también se ha movido en Algeciras por encima de la media, ya que en el país la caída en los dos últimos años ha sido de cinco puntos.

Otra estadística que permite conocer Urban Audit es la tasa de actividad, es decir, la proporción de personas que tiene un empleo o que lo está buscando en relación con todas aquellas que están en edad de trabajar. Dicha tasa, eso sí, ha empeorado algo en Algeciras; en número redondos, un punto, de un 59% a un 58%. Ello quiere decir que más personas han salido del circuito laboral o de las oficinas de demanda de empleo, por las razones que sean.

La tasa de actividad de Algeciras está entre las 50 más bajas de España, aunque más o menos está en la media del país, que posee una de un 59%.

En números concretos, según los demandantes en el Servicio Andaluz de Empleo, la tasa de desempleo de un 30% son casi 15.000 parados, una cifra que en lo que va de año se ha reducido significativamente, hasta unos 13.500. Urban Audit no ofrece aún datos de 2017.

Los sindicatos no realizan una valoración positiva de estas estadísticas, en las que detectan muchas dobleces. La más fundamental, según denuncian, es que el empleo que se está generando, en Algeciras y en todo el país, es muy precario.

"Efectivamente hay una evolución positiva del desempleo, pero distinto es la calidad del empleo que se está creando. Es un empleo en el que la figura del trabajador pobre está cobrando una relevancia brutal. Trabajadores que se están dando de alta en la Seguridad Social y no tienen ingresos como para tener un proyecto de vida", subraya Manuel Triano, secretario comarcal de CCOO.

Triano también anota que hay que fijarse en la evolución de las altas a la Seguridad Social. "Un parado de larga duración que cobra la prestación, cuando llega a los 61, se tiene que ir por fuerza a la jubilación. Muchos parados han pasado, voluntaria o forzosamente, a dejar de formar parte de las estadísticas", explica. "Y hay que añadir a los censados no residentes, mucha gente que está buscándose la vida en Londres o en Alemania", agrega.

"Lo que está maquillando los datos es, fundamentalmente, un empleo precario y eventual; esa es la triste realidad del mercado laboral", ahonda Triano, que piensa que ni la ciudad ni la comarca han sabido evolucionar su modelo productivo para que sea capaz de generar más empleo.

Opinión parecida tiene Ángel Serrano, secretario comarcal de UGT. "La estadística no concuerda, porque el trabajo que hay es muy precario. No hay motivo para lanzar las campanas al vuelo", dice.

"Yo creo que hay una política económica que no es la acertada. El Gobierno lógicamente dirá que sí, pero está claro que el problema está enfocado sobre la reforma laboral actual. No quieren cambiarla y los partidos de la oposición tampoco están haciendo un esfuerzo por hacerlo. Pues así nos va", critica Serrrano.

Para el responsable de UGT hay que acabar con prácticas como las horas extraordinarias excesivas. "Se echan miles y miles en la comarca. Hay que poner pie en pared con esto. No puede haber personas que no reciban ningún salario y otros que lleven a sus casas miles de euros. Me parece que no es justo; hay que ser solidarios, aunque les pese a algunos que echan horas extraordinarias a mansalva. Hay que hacer las justas y necesarias, y por urgencia", expresa.