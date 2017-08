La Algeciras musulmana, contra el 'cáncer' del Islam

La Plaza Alta acogió ayer un acto más simbólico que masivo con el que la comunidad musulmana de Algeciras quiso hacer visible su condena a los atentado yihadista en Cataluña, uniéndose así a la movilización a nivel nacional prevista en otros puntos en la jornada de ayer. Apenas varias decenas de personas, mezclados entre portavoces políticos y colectivos sociales, se dieron cita en la céntrica plaza local.

El imán de la Mezquita de la Paz, Mohamed Aboualaich; el presidente de la Asociación Intercultural El Saladillo, Dris Mohamed; y el portavoz de la asociación Esmar, José Antonio Sanz, dieron voz y rostro a la convocatoria con la lectura de sus respectivos manifiestos, tras los cuales se guardó un minuto de silencio por las víctimas.

Con carteles donde se podía leer: "No en mi nombre", "Islam=Paz", "El terrorismo no tiene religión" o "Queremos convivencia, no terrorismo" los musulmanes residentes en Algeciras mostraban su condena.

El imán de la Mezquita de la Paz fue el primero en tomar la palabra para mostrar sus condolencias por las víctimas y sus familias. "Los terroristas, sean de la ideología que sean, son terroristas". Señaló además Aboualaich que "como imán aclaro que ni lo que hacen o dicen pertenece al Islam", en referencia a los terroristas. Aprovechó el altavoz público para defender los valores del Islam que promueve la convivencia "pacífica" y les exige llevarse bien con todas las religiones, añadiendo que "amamos a este país y a esta ciudad". El imán finalizó su discurso reiterando que "quien mata a una persona inocente es como si matara a toda la humanidad". "El respeto vencerá a este cáncer que ha secuestrado el Islam", sentenció.

Una vez finalizado el acto el imán de la Mezquita de la Paz, de 23 años, explicaba a este diario que una persona que ha estado detenida por tráfico de drogas no debe estar en la Mezquita y más haciendo de imán, en alusión al imán de Ripoll. Insistió que el Islam es convivencia, paz y amor. Además explicó que un imán debe tener estudios, formación y cultura española.

Dris Mohamed tomó el relevo mostrando en primer lugar la "más enérgica condena y repulsa por los atentados", en solidaridad con las víctimas del acto que calificó de "criminal y cobarde". El presidente de la asociación Intercultural señaló que todos "estamos expuestos" a los mismos peligros y recordó que "estos asesinos no distinguen de religiones". Instó a la sociedad a no permitir "que nos dividan, vivimos en armonía y así queremos seguir".

Dris Mohamed aprovechó para solicitar más inversión en educación, además de exigir a los mandatarios que actúen en consecuencia en política exterior, que colaboren con los países que están siendo sometidos con el terrorismo y estrechen lazos con los limítrofes con el Mediterráneo sur. Añadió a su vez que el periodismo occidental "no debe dar tanto bombo a los terroristas y a las noticias negativas que no hacen más que acrecentar la islamofobia".

El presidente de Esmar destacó que lo importante es que el mensaje fue transmitido, a preguntas de este medio por la escasa participación. Si bien Sanz matizó que la concentración se convocó a través de las redes sociales y sin tiempo para movilizar a la población. Sobre la creciente islamofobia, poniendo el foco en Algeciras con más de 6.000 residentes de origen marroquí, señaló que el "terrorismo no tiene ideología ni control". Afirmó que "quien diga que no tiene miedo es mentira porque puede afectar mañana a cualquiera", por ello pidió a la gente que el "pánico no se apodere de nosotros", porque es lo que pretende el terrorismo yihadista, aunque insistió que no se puede "criminalizar a nadie, porque hay personas malas en cualquier punto del mundo".

José Antonio Sanz afirmó que los ciudadanos deben tener claro que la política, al menos la que desarrollan en Algeciras, es la de culturizar a la gente: "Si conoces lo que tienes al lado lo vas a respetar, si no, siempre vas a tener miedo".