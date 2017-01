Algeciras, haz sonar las latas

Algeciras se echará hoy a la calle para cumplir con su tradición más mediática. El 5 de enero es uno de esos días en los que los algecireños se sienten orgullosos de serlo por una costumbre que tiene nombre propio: el Arrastre de Latas. Ese curioso río de familias que atraviesa la ciudad con un estruendo metálico como banda sonora, despierta el interés de miles de personas y tiene repercusión en toda España.

El Arrastre de Latas empezará su desfile a las 12:00 desde la Plaza Andalucía, donde se iniciará precisamente la concentración para la recogida de los dorsales de los participantes a partir de las 11:00. Una vez comience el Arrastre, los participantes bajarán la avenida Blas Infante hasta llegar al Llano Amarillo, dejando a la derecha la calle Convento. Este año no se pasará por esa vía ni se bajará la calle Trafalgar. La comitiva rodeará las murallas medievales y desembocará directamente en la avenida Virgen del Carmen, cruzando el paso peatonal hasta el Llano.

La llegada de los Reyes Magos en barco, a bordo del Zenit, está prevista aproximadamente sobre las 13:30. La concejal de Feria y Fiestas, Juana Cid, recordó que se ha desviado el trazado, por lo que se recomienda el uso del Secano y la circunvalación como alternativas al tráfico por seguridad.

En el Llano se instalarán 24 contenedores, con una capacidad de 50 kilos cada uno, para depositar las latas una vez finalice la fiesta. Al escenario, además de los Reyes Magos, se subirá la joven cantante María Varo y se sortearán numerosos juguetes y otros regalos, desde bicicletas a tablets.

La historia conocida

El Arrastre de Latas como tal se conoce desde tiempos inmemoriales. El historiador algecireño Manuel Tapia Ledesma ha localizado la primera referencia conocida de la fiesta, que realiza en este caso el polifacético artista local José Román, quien en su obra titulada Muñecos y Caretones (Autocrítica), de 1913, recoge: "Iba tropezando en las calles de la pintoresca ciudad con todas las sartenes viejas, latas y tiestos, restos de lo que habían arrastrado al anochecer los muchachos que corrían por ellas, armando infernal griterío, haciéndose ilusiones de esperar á los Reyes, que venían por cualquier camino. ¿Y para mí traerían algo los magos de Oriente?". Dados los simples elementos que componen el actual artilugio: cuerda o guita y latas, Tapia Ledema recuerda que esta costumbre nace ante la falta de juguetes de los niños más humildes de la ciudad. Sobre cuando comienza la tradición se desconoce por el momento.

La leyenda del Gigante

Cuenta la leyenda que tiempo atrás, de cuando las ciudades eran pueblos y los pueblos aldeas, vivía en los montes, aquellos, que le dan la espalda al mar, un ser al que llamaban El gigante de Botafuegos. Como todos los gigantes malos no quería a los niños y en las fechas cercanas, vísperas de Reyes Magos, hacía un gran fuego en el monte y prendía y ardía y quemaba hasta cubrir de humo todo el cielo y de esa forma los Reyes Magos, al no ver las luces de las casas y de las aldeas, pasaban de largo y no dejaban juguetes a los niños.

Un año, sin precisar cuándo, todos los niños el día de vísperas de Reyes cogieron toda clase de cacharros, latas, palos, cacerolas y los golpearon y arrastraron por todas partes haciendo un ruido ensordecedor, con el fin de asustar y ahuyentar al malvado Gigante de Botafuegos, para que no hiciera el fuego y llenara de humo el cielo. Así los Reyes Magos verían las luces de las casas y se acercarían a dejar juguetes nuevos a los niños y niñas, y es así, que desde entonces, se hace el día 5 de enero de todos los años en la ciudad de Algeciras el llamado Arrastre de Latas, tirados por los más pequeños de la ciudad y cercanías.