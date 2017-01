Una Algeciras cívica por convicción

Que depositar un papel en la basura no sea un gesto a aplaudir, que tomar el autobús o viajar en bicicleta no sea una acción extraordinaria, que recoger los excrementos de una mascota no se convierta en un favor a los que limpian. Imaginen una ciudad educada y cívica, pero no por imposición sino por convicción.

Algeciras se ha subido con fuerza al tren de las ciudades educadoras. El proyecto de adhesión de Algeciras a la Red de Ciudades Educadoras -creada en Barcelona en 1990-, se coló entre los titulares de los medios en las últimas semanas porque la Corporación local aprobó en pleno el pasado 9 de enero, por una moción del grupo municipal del PSOE, solicitar la incorporación de Algeciras a la Red de Ciudades Educadoras y suscribir la carta de este movimiento. El PSOE en su moción defendía que es necesario dotarse de un proyecto educativo de ciudad que prevenga el absentismo y el abandono escolar, mejore las competencias básicas de la ciudadanía a favor de un entorno culto, solidario y sostenible e impulse la educación de la ciudadanía para la igualdad, la solidaridad y la convivencia pacífica, entre otras acciones.

La respuesta de los partidos fue unánime, pero ya se venía trabajando por parte del Gobierno local del PP desde hace meses en otro proyecto paralelo llamado EducaCiudad, que propuso la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía hace cuatro años con parámetros similares a la red nacional, ambos compatibles. La profesora Ana Sánchez puso a la Concejalía de Educación, que dirige Laura Ruiz, en conocimiento de esta red autonómica.

El departamento municipal empezó a informarse sobre la iniciativa y a recabar toda la documentación necesaria para contactar con otras ciudades que tenían pensado adherirse. En septiembre la última que se sumó fue Sanlucar de Barrameda y Algeciras aprovechó la coyuntura para conocer entonces qué ventajas suponía adherirse y qué compromisos adquirían.

Ruiz señala que el coste de adhesión a la red educadora es mínimo y depende del número de habitantes, en el caso de Algeciras supondría 700 euros anuales, por lo que "tratándose de las mejoras y ayudas que va a suponer para la educación no es un coste para nada desorbitado", defiende la edil, que insiste que "no se trata de educar a los niños, sino a la ciudadanía en general".

La concejal de Educación argumenta que el mero hecho de que un ciudadano se conciencie de que usar en casa una bombilla tipo LED está produciendo no sólo un ahorro económico sino energético y menor contaminación ambiental "ya eso es una forma de educar a la ciudadanía". Que el ciudadano se conciencie que es mejor coger el autobús que el coche también está en la línea. No sólo se limita a los escolares, también se incluyen las actividades que hace Bienestar Social con la ciudadanía para que se adquieran hábitos que repercutan en el bienestar de todos.

Formando parte de esta red educadora se logra la sinergia de conocimientos y recursos, lo que enriquece a los municipios, adoptando iniciativas que se desarrollan con éxito en otras ciudades y que por desconocimiento no llegan a Algeciras. El carril bici, los planes de absentismo, el proyecto AREA de la zona sur, son experiencias que tiene Algeciras y podrían ser trasladadas a otras ciudades. "Es un intercambio de recursos para que todos se puedan beneficiar e ir de la mano de todas las ciudades adheridas a la carta", sostiene Ruiz.

Una vez se aprobó en pleno la adhesión a la red nacional, ahora le toca al Ayuntamiento llevar esta propuesta al Consejo Escolar y que lo apruebe. Para la ocasión se invitará a la representación de los grupos políticos aunque no formen parte del consejo, ya que es necesario para hacer esa hoja de ruta entre todos. Después el alcalde y la concejal de Educación tendrán que formalizar un escrito a la Junta de Andalucía en el que solicitan la adhesión de Algeciras a esta red educadora.

En este caso se adquieren una serie de compromisos pero también se van celebrando una serie de reuniones entre las veinte ciudades andaluzas que componen la red actualmente. Se irán intercambiando experiencias y recursos. "No se trata de educar sólo en el aula. Hay muchas cosas que no se saben que se hacen en otras localidades y que son actividades que forman parte de esta red de EducaCiudad".

La concejal considera que se verán los frutos de esta adhesión a través de programas educativos. Como ejemplo con el programa AREA se está trabajando en la zona sur con resultados muy buenos, por lo que para el año que viene quieren extrapolar su actividad al resto de zonas de la ciudad.

Esta apuesta es una inversión en el propio desarrollo del municipio. Es una de las reflexiones del catedrático de la Universidad de Granada y especialista en educación y enseñanza, Fernando Trujillo, que ha celebrado que Algeciras dé el primer paso para su adhesión a esta red, que supone que la propia localidad tome las riendas de su destino para procurarse un futuro mejor.

El catedrático Fernando Trujillo sostiene que llega, por tanto, el momento de que todos se dispongan a colaborar honestamente para conseguir este objetivo, desde el Ayuntamiento hasta los docentes y sus escuelas, desde los comercios hasta las grandes empresas, desde las asociaciones y colectivos hasta los servicios municipales, regionales y nacionales que están presentes en la ciudad, "desde el anciano que nació en la Villa Vieja hasta el recién llegado que quiere vivir en la mejor ciudad posible".