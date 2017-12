Algeciras tendrá cine en diciembre de 2018

El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha mantenido un encuentro con los representantes de la empresa Cinépolis, segundo operadora de cine a nivel mundial, que le han informado sobre su proyecto para instalarse en la ciudad, concretamente en el centro comercial Puerta Europa. Sus intenciones es que las salas estén a pleno funcionamiento en diciembre de 2018. En la reunión también participaron el teniente de alcalde delegado de Urbanismo, Diego González de la Torre, la concejal de Medio Ambiente, Laura Ruiz, y técnicos de ambas delegaciones y de Bomberos.

El alcalde explicó que se trata de un proyecto muy ambicioso, con unas salas modernas y un concepto de cine novedoso, y con las últimas tecnologías en imagen y sonido. Como ejemplo mencionó que las salas dispondrán de asientos reclinables y que habrá algunas específicas para niños.

Según explicaron los responsables de la empresa, el acuerdo con el centro comercial está cerrado, y pretenden presentar en breve el proyecto definitivo para la obtención de licencias y comenzar las obras cuanto antes.

Landaluce recordó que en el centro comercial se cuenta con el espacio disponible para las salas de cine ya que figuraban en su proyecto original, aunque finalmente no se instalaron por la falta de iniciativa privada. Igualmente se refirió a la importante inversión que se realizó para dar solución a los problemas de tráfico que se producían en la zona, fundamentalmente en fechas señaladas.

El alcalde manifestó que "llevamos mucho tiempo luchando para conseguir que haya cines en Algeciras. No es lógico que una gran ciudad del sur de Andalucía, como es la nuestra, que crece en número de habitantes, en empleo y en renta per capita, no tenga salas de cine, con lo que esto repercute en la oferta de ocio para los ciudadanos y en el prestigio de las ciudades".

Así, Landaluce señaló que ha recibido este proyecto del mas alto nivel "con ganas y mucha ilusión" y aseguró que "desde el Ayuntamiento se colaborará al máximo para que los trámites se realicen a la mayor celeridad dentro de lo que la legalidad permite".