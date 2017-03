Una Algeciras Sur mejor sí es posible

Barrios deprimidos, viviendas públicas sin mantenimiento, planes de rehabilitación sin ejecutar, solares vacíos donde crece la maleza en vez de pistas donde jugar, familias en riesgo de exclusión social sin ayudas ni un taller de empleo al que agarrarse. Esta es una realidad social que se está viviendo en las barriadas de Algeciras de la zona sur. Es la verdad que no se ve, a la que no atienden las administraciones, una situación que sólo auxilian los colectivos vecinales y las entidades sociales y benéficas.

Es necesaria una intervención integral por parte de las administraciones, más allá de limpiar calles y desbrozar los matojos, que también. Pero la sociedad está reclamando atención ante una situación de riesgo social, ante la desatención de casi un tercio de la población de Algeciras. La mesa técnica de El Saladillo, que se refiere a toda la zona sur, pretendía ser la autopista directa a una mejora de la imagen, de la vida y de la propia sociedad. Los problemas son comunes, pero la dura realidad se vive en cada barrio.

El Saladillo concentra aproximadamente a una población de más de 20.000 habitantes, un gran porcentaje es migrante, otro tanto vive en riesgo de exclusión social y el narcotráfico extiende sus garras. Esta imagen negativa es la que impregna la zona sur e intentan revocar los propios vecinos. La asociación Verde y Blanca, que preside Antonio Perles, quiere creerse la palabra "reactivar" por parte de las administraciones como la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Algeciras cuando hablan del plan de Zonas de Necesidad de Transformación Social (ZNTS) o la mesa técnica del Saladillo.

Perles pide un estudio social del barrio dado el cambio "radical" que ha experimentado en los últimos años y que se apliquen los resultados. Es necesario formar, dar actividades a los jóvenes y más integración social contra la exclusión. Considera necesario un retén municipal de la Policía para dar más seguridad ciudadana, más contacto directo de las administraciones con lo vecinos, que conozcan la realidad.

En Los Pastores el problema fundamental son las infraviviendas de Padre Flores, que pertenecen al Obispado de Cádiz y Ceuta desde 2007. La Junta intentó incluirla dentro del catálogo de ZNTS. Sus inquilinos no tienen ningún derecho ni obligación, ni arreglos ni hay una comunidad formada. La asociación vecinal La Unión está trabajando para que Junta y Obispado se pongan a trabajar en colaboración con el Ayuntamiento y "si es posible" que cuenten con los vecinos.

Desde La Unión, Gabriel Chaves, considera que la solución es simplemente una intervención integral: "Se requiere trabajar con las personas, hay un alto índice de paro y de consumo de droga, un gran absentismo y los niños se ven por las calles en horario escolar". Si se soluciona el problema urbanístico de Padre Flores también se ordena el barrio. Además con el proyecto del Acceso Sur temen quedar aislados doblemente "con muros de seis metros". En Los Pastores hace falta formación, empleo y educación. La ayuda sólo llega de voluntarios y de vecinos.

En La Piñera hay muchos problemas de atención al ciudadano. En infraestructuras, en la zona de atrás de la antigua cárcel, las viviendas y calles tienen graves deficiencias en la red de saneamiento, faltan viales y alumbrado, e incluso hay zonas donde no puede acceder una ambulancia. El plan de rehabilitación de viviendas de la Junta se paralizó hace dos años. Hay 144 viviendas en la calle Andalucía precintadas esperando arreglo y muchos vecinos no pueden estar en alquiler por ingresos suficientes.

Para la asociación Puerto Blanco, que preside Leonardo Bernal, urge la rehabilitación de viviendas: "Hay muchas casas que se van a caer porque no se han mantenido". La Junta aporta un 30% de ayudas para el arreglo, siendo familias con dificultades económicas muy graves.

Absentismo escolar también existe en La Piñera, pero Bernal destaca el interés por parte de los propios directores de instituto. La asociación también ha estado luchando por una guardería infantil de 0 a 3 años, pero aún está todo en el aire, además de escuelas taller para desempleados. "Hace falta constituir una mesa seria y en condiciones a través de la Junta y Ayuntamiento y trabajadores sociales".

La barriada de Pescadores es una de las más antiguas de Algeciras y las infraestructuras lo notan. Las canalizaciones de fecales están muy deterioradas, así como las propias viviendas. Si alguien se compra una casa en la barriada al final acaba echándola abajo para construirse una nueva. Una obra abandonada cuyos sótanos se llenan de agua es otro de los principales problemas que arrastra Pescadores, además de necesitar mayor presencia policial.

La asociación, que preside David Hernández, tiene una sede vecinal donde imparten actividades que propone el colectivo No hay parques y lo que existe es insuficiente. De los terrenos que hay del Ministerio de Defensa detrás de la parroquia ni se habla. Es un solar inmenso sin usar por los vecinos.

En La Yesera el punto de mira está en las pistas deportivas. La presidenta de la asociación vecinal, Juana Naranjo, lamenta que está abandonada. En la zona de vestuarios entraron ocupas. Está la posibilidad de darle uso a las pistas porque se han creado equipos de fútbol y hay inquietud, pero el colectivo como asociación hace lo que puede. Naranjo señala que les gustaría contar con la ayuda municipal para arreglarlo, por lo menos para disponer de un sitio donde los niños disfruten del deporte. "Cortijo Vides es una barriada en la que los niños no tienen dónde jugar". La Yesera vive aislada al completo. Sólo hay un parque infantil y está destrozado.

La mayoría de los vecinos son mayores y son casas unifamiliares. Hay familias en riesgo de exclusión social, pero desde el colectivo se les ayuda. La presidenta considera que es muy fácil cambiar la situación simplemente mejorando las pistas, atrayendo a niños y jóvenes, dando una alternativa a la infancia.

Para la asociación de Los Toreros todo el barrio es mejorable. La edad media de los residentes es alta, por lo que cualquier mal servicio es un obstáculo, como son los propios contenedores de basura, en calles con grandes pendientes, mal colocados y muchos rotos. El parque infantil tiene muchos años y está muy deficiente. El suelo de caucho está raído y en verano es un nido de cucarachas, sumando que apenas hay estructuras para actividades para niños.

En Los Toreros hay talleres para desempleados o pequeños impulsados por el propio colectivo. "Si no hiciéramos nosotros actividades no habría nada". La oferta de clases extraescolares es nula tanto para menores como para mayores. En la barriada no hay información ni se enteran de nada si no fuera por la asociación, que siempre recuerda que si algún vecino tiene algún problema se les orienta.