Algeciras Sur pide al Ayuntamiento proyectos especiales y consensuados

Los vecinos de la zona sur de Algeciras exigen para sus barriadas actuaciones específicas para transformar una realidad social con bastante que mejorar. Una intervención integral que suponga un revulsivo en los barrios, nada que ver con los "trabajos comunes" que se llevan a cabo en cualquier zona de un municipio. Esa es la reivindicación que se hace no solo al Ayuntamiento de Algeciras, pero sí esencialmente al Consistorio, después de que el pasado lunes la coordinadora vecinal Algeciras Sur diera el plantón a una reunión convocada por el Ayuntamiento para analizar los trabajos de la mesa de El Saladillo tras un año sin ser convocada.

La entidad remarcó que nunca ha pretendido el enfrentamiento y que sus representantes se ausentaron porque no fueron consensuados ni la fecha del encuentro ni los temas a tratar. La convocatoria se hizo el día después de que Europa Sur publicase que la mesa de El Saladillo, constituida para mejorar la zona sur de Algeciras (El Saladillo, La Piñera, Los Pastores, Los Toreros, Cortijo Vides, La Juliana, La Yesera y Pescadores), llevaba un año inactiva.

Afirman que nunca han buscado la controversia y que desean ser tenidos en cuenta

Las asociaciones de vecinos detallaron ayer que el mismo sábado en el que se publicó la noticia, a las 17:48, fueron convocados por el Ayuntamiento a una reunión el lunes a las 17:00. El Consistorio indicó el mismo lunes que el objetivo era informar a los residentes de las actuaciones municipales que se han desarrollado en esta parte de la ciudad. Los vecinos no acudieron y aclararon su postura en un comunicado.

"Las asociaciones vecinales informaron al Ayuntamiento de que era una reunión precipitada y que varios representantes vecinales tenían compromisos personales. La reunión no fue solicitada por las asociaciones vecinales que constituyen la coordinadora de vecinos Algeciras Sur. Si hubiera sido así, no hubiera sido una convocatoria unilateral y sí consensuada por ambas partes, concretando un día y una hora, ademas de consensuar los puntos que serían tratados y no una reunion informativa de lo ya realizado", expresó Algeciras Sur.

"Hay que diferenciar los trabajos que entran dentro de los comunes de un barrio -tales como mantenimiento de parques y jardines, limpieza de husillos o pintado de señales horizontales- de aquellos que entran dentro de las Zonas con Necesidades de Transformacion Social ( ZNTS), que tienen entre sus objetivos prioritarios transformar la realidad social de estos espacios urbanos deprimidos de Andalucía por medio de intervenciones integrales que mejoren las condiciones sociales y eliminen las etiquetas que rebajan la posición social de sus ciudadanos", subrayó.

"Para intentar solucionar los problemas que se generan en estas zonas han de continuar implicándose y participando las distintas consejerías de la Junta de Andalucía, que tienen que trabajar de manera integrada e interrelacionada, así como las delegaciones municipales del Ayuntamiento de Algeciras y las asociaciones vecinales y sociales", consideraron los vecinos.

"Nunca hemos pretendido el enfrentamiento y sí una mayor colaboración y coordinación en buscar una línea y metodología de trabajo Ayuntamiento-Junta de Andalucía-tejido social. Siempre estaremos abiertos cuando estas reuniones sean concensuadas y con una línea de trabajo entre ambas partes. Es lo lógico", agregaron.

"No estamos hablando de trabajos comunes de barrios y sí de buscar soluciones y mejorar aquellos espacios urbanos claramente delimitados en los que su población, o parte importante de ella, se encuentra en situación de exclusión social, situación estructural de pobreza grave y marginación social", insistieron los representantes vecinales, que apelaron a "unir esfuerzos entre todas las partes implicadas dejando las siglas partidistas aparcadas por el bien de la ciudadanía".

El Ayuntamiento defendió el lunes a través de la concejala de Participación Ciudadana, Victoria Zarzuela, que "a pesar de que no haya convocado formalmente como tal la mesa de El Saladillo, el Consistorio sigue trabajando en este barrio a través de distintos departamentos". "Información detallada que íbamos a entregar a cada asociación", precisó la edil.

"No han podido asistir ni los presidentes ni nadie de sus juntas directivas, algo que lamentamos, pero siempre vamos a seguir yendo de sus manos, por lo que convocaremos una nueva reunión para darles la información que creemos que los vecinos deben conocer", añadió Zarzuela.

El concejal de Urbanismo, Diego González de la Torre, afirmó el lunes que le "entristecía ver cómo aparece primero en prensa cualquier problema antes de que sea conocido en la correspondiente delegación municipal".

"No vamos a valorar las palabras del delegado sobre su tristeza. Sería entrar en una dinámica no constructiva y nosotros pretendemos y deseamos que cuenten más con el tejido vecinal", señaló al respecto Algeciras Sur.