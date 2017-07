Algeciras cierra hoy el Llano amarillo y da paso a decenas de miles de viajeros

Si alguna persona tenía pensado aparcar hoy su coche en el interior del Llano que vaya buscando alternativas. El Ayuntamiento de Algeciras lleva varios días advirtiendo que desde hoy -8 de julio a partir de las 8:00- está prohibido estacionar en la explanada habilitada con motivo de la Operación Paso del Estrecho (OPE), en la que se espera un tránsito de alrededor de un millón de viajeros. Hasta ayer el Llano sólo tenía abierto el área central, con capacidad para 600 aparcamientos.

Esto significa, como cada año, que la ciudad volverá a quedarse sin su principal parcela de aparcamientos para que esta superficie sea preparada y esté disponible como zona de preembarque para los viajeros. Este dispositivo, que cumple 30 años, requiere a la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA) que el espacio esté disponible en previsión de una mayor afluencia de viajeros que crucen el Estrecho de Gibraltar al finalizar, por ello debe estar expedito a partir de este lunes, 10 de julio.

49Días. Estuvo el Llano cerrado en la OPE de 2016 y sólo tuvo utilidad durante diez jornadas.

El aparcamiento del Llano se cerró en 2016 una semana antes, ya que coincidió el periodo vacacional con el final del Ramadán, que fue el 6 de julio, fiesta que muchos musulmanes aprovecharon para disfrutar con sus familias en Marruecos, lo que motivó que se anticipara la fase de salida de la OPE. Este año concluyó la festividad a finales de junio por lo que no se espera una afluencia masiva en este mes. No obstante los días críticos de esta edición están fijados entre el 29 de julio y el 2 de agosto en la fase de salida y del 24 al 27 de agosto en la fase de retorno.

La parcela del Llano que se mantiene abierta durante todo el año, sólo a excepción de la OPE, volverá a habilitarse previsiblemente a mediados de agosto. Por lo que será un mes aproximadamente el tiempo que esté cerrada esta bolsa de parking gratuito en pleno centro de la ciudad. En 2016 estuvo 49 días cerrado y la explanada fue usada diez días.

El Llano se ha convertido en un recurso fácil de aparcamiento para la ciudadanía, aunque no es habitual encontrar un área reservada de carácter gratuito de tanta superficie en una ciudad de la población de Algeciras, y más en pleno centro. Esta costumbre de "aparcar fácil" hace que durante la OPE se convierta en un quebradero de cabeza para los ciudadanos buscar un plaza.

La otra OPE la viven cada verano los pequeños comercios y vendedores del mercado. La presidenta de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Algeciras (Apymeal), Paca Ríos, reconoció ayer que el verano siempre es una época "mala" para las ventas, de hecho incluso los propios comercios adaptan el horario en base a una posible mayor afluencia de personas. Lo que hace entender que si a ello se le añade la dificultad para encontrar aparcamiento la posibilidad de hacer números en positivo entre julio y agosto se convierte en misión imposible.

La presidenta de Apymeal recordó que los comercios asociados se benefician del concierto que hay entre el colectivo y los aparcamientos privados del centro, para dar así la oportunidad de reducir los costes por usar un parking privado. Ríos no obstante lamenta que no todo el mundo usa estos descuentos y el problema ya no sólo está en los clientes sino en los trabajadores: "Se encuentran con el problema añadido de tener que buscar un aparcamiento que no existe".

Este año la explanada más cercana al Oasis, con espacio para unos 380 vehículos, ha estado abierta hasta hace escasamente un mes lo que ha acrecentado esa sensación de disponibilidad para estacionar. De hecho han sido alrededor de 1.000 las plazas que ha ofrecido durante el año el interior del Llano.

Ahora con el cierre de la última explanada que quedaba abierta se quedan las alternativas habituales como la vía paralela a la Virgen del Carmen, con 470 plazas y la propia avenida -490 aparcamientos-. En la calle Carteya sigue estando el solar con unas 280 plazas en la parte trasera de la estación de autobuses San Bernardo. Otras opciones es buscar con paciencia los huecos libres que queden en torno al parque María Cristina o entre las calles céntricas.

El dispositivo de la OPE se desarrollará entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, como cada año estará a pleno rendimiento en las semanas centrales del verano, a partir del 15 de julio, momento en el que los ciudadanos magrebíes comenzarán a viajar en mayor número hacia los puertos españoles. Algeciras, como puerta de entrada a Europa, tiene que pagar el peaje de su localización estratégica y quizás el cierre del Llano es lo que más se nota.