Algeciras toma a Málaga como ejemplo para revitalizar el barrio de La CaridadLa Policía Nacional localiza un garaje usado para ocultar vehículos robadosAlgeciras sigue siendo un barrio de todosIU denuncia el mal estado del pavimento de Los Pastores

La hoja de ruta para transformar el barrio de La Caridad con fondos europeos se está trazando. Es indispensable el apoyo coordinado y el asesoramiento, por eso el gobierno local del PP reunió ayer a todas las partes implicadas, tanto políticas, empresariales como sociales que puedan aportar a este gran proyecto denominado Algeciras. Puerta a Europa. Cuenta con 15 millones de euros concedidos por las ayudas de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi), cofinanciadas con fondos Feder de la Unión Europea (UE), dentro de un marco de crecimiento sostenible 2014-2020.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, presidió el citado encuentro de trabajo en el que no faltaron especialistas al objeto de exponer fórmulas que han sido aplicadas en otras grandes ciudades en lo que a proyectos de desarrollo se refiere. Por ello, echando la vista a grandes modelos urbanos de desarrollo cercanos como lo es la capital malagueña se contó con la participación de responsables de la empresa Auren, que ha llevado a cabo la transformación del barrio del Soho, en Málaga, al tiempo que fueron escuchadas las valoraciones de proyectos desarrollados con fondos europeos en otras ciudades, caso de Cádiz o la propia capital de la Costa del Sol.

Estamos ante un tren que no podemos perder y que no quiero que se pierda"Otra actuación se salda con un arrestado por vender vehículos que había alquiladoAlgeciras, con este proyecto, es un ejemplo de convivencia de cultura y religiones"

En la reunión se establecieron las pautas que marcarán el desarrollo de los proyectos que para el Barrio de la Caridad serán ejecutados con fondos Edusi, así como los que se acogerán a los planes de empleo aprobados para la provincia de Cádiz.

No son tiempos fáciles a nivel económico y por ello no hay que perder de vista ningún tipo de ayuda. Landaluce señaló que la ciudad está ante una ocasión magnífica para poder generar empleo y riqueza. "Estamos ante un tren que no podemos perder y que no quiero que se pierda, especialmente ahora que los fondos para financiar estos proyectos ya están liberados, y para ello es básico contar con la participación de todos", reiteró ante los presentes el primer edil.

En la cita, desarrollada en las dependencias del Centro Documental, estuvieron el presidente de la Mancomunidad de Municipios y concejal de Hacienda, Luis Ángel Fernández; los concejales de Coordinación, Eva Pajares; Igualdad y Bienestar Social, Paula Conesa; Juventud, Francisco Javier Rodríguez Ros; Cultura, Pilar Pintor, y Urbanismo, Diego González de la Torre, además de los concejales de Participación Ciudadana, Victoria Zarzuela; Fomento, Diego de Salas, y Medio ambiente, Laura Ruiz.

No faltaron tampoco el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Fenoy; el de la asociación de comerciantes del Mercado Ingeniero Torroja, Fernando García Mena; Francisco Soto, presidente de la asociación de comercio tradicional Casco histórico; así como empresarios y vecinos de la zona.

Los fondos se destinarán a proyectos enmarcados en cuatro grandes fases. La primera es mejorar el uso y la calidad de las tecnologías en la información, la comunicación y el acceso a las mismas, incluir actuaciones de administración electrónica, convertir a la ciudad en una Smart City -Ciudad Inteligente-, fomentar el gobierno abierto utilizando la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) y reducir la brecha digital.

El segundo eje es favorecer la transición a una economía menos contaminante. La tercera línea es proyectar el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos, incluyendo la rehabilitación y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural del barrio, la creación de rutas patrimoniales y la regeneración ambiental integral.

El último eje promueve la inclusión social y la lucha contra la pobreza, tiene un gran compromiso social que incluye la creación del centro 104 para fomentar la interculturalidad, un centro de puertas abiertas para las personas sin hogar, actuaciones de fomento del emprendimiento en femenino, de innovación de comercios del barrio y la inauguración del programa Barrio de la Caridad gastrocultural en torno al mercado de abastos.

La Policía Nacional ha recuperado cuatro vehículos de alta gama ocultos en el interior de un garaje en Algeciras. La investigación realizada permitió localizar el espacio donde los miembros de una organización delictiva en la ciudad se dedicaban a ocultar con frecuencia vehículos sustraídos para ser, posteriormente, vendidos a otras bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes que operan en esta zona. Todos los vehículos recuperados habían sido sustraídos días antes, lo cual demuestra la rapidez con la que trabajan este tipo de organizaciones, según el comunicado de la Policía Nacional.

Por otro lado, también fue detenida una persona tras descubrirse que alquiló cinco vehículos a diferentes empresas de alquiler sin proceder a su devolución, alegando que habían sido sustraídos. Con este modus operandi, el detenido obtenía los beneficios de la venta de los vehículos, con una mínima inversión, ascendiendo a más de 250.000 euros el valor total de los vehículos intervenidos.

La investigación fue llevada a cabo por agentes del Grupo de Tráfico Ilícito de Vehículos adscritos a la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Algeciras.

Un camino por andar bien trazado. Eso es exactamente Un barrio de todos, el programa integral de fomento de la convivencia de la Fundación Márgenes y Vínculos que ha regresado este 2017 tras un año de ausencia con más fuerza que nunca con más de 140 atenciones directas en el primer mes de vida, aún con la nueva sede sin promocionar y en pleno montaje.

Sus integrantes, tanto profesionales como usuarios, vivieron ayer un ambiente festivo con la inauguración oficial de la citada sede, situada en un lugar idóneo en la calle Duque de Almodovar, número 12, junto al paseo del Río de la Miel y los alrededores del mercado Ingeniero Torroja. La elección del lugar no ha sido casual, en el entorno de la plaza reside el 20% de la población migrante del centro de la ciudad.

El presidente de Márgenes y Vínculos, Francisco Mena, ejerció de maestro de ceremonias presentando tanto al equipo de Un barrio de todos como las renovadas instalaciones. Agradeció públicamente la colaboración a la Corporación Municipal de Algeciras, a los colectivos vecinales y sociales así como usuarios. "Creo que hemos adecuado un espacio digno para dignificar a nuestros usuarios, pero también para dignificar al personal que trabaja", expresó Mena.

El equipo del programa lo integran siete personas, en años anteriores fueron seis, pero se espera ampliar el número para el desarrollo de las actividades. Entre los profesionales hay trabajadores sociales, juristas, mediadores interculurales y psicólogos. "Tenemos vocación de servicio público", recordó Mena poniendo en valor el esfuerzo del equipo multidisciplinar que dirige Rocío Palomares.

La atención de Un barrio de todos se realizará tanto a españoles como a personas migrantes, es un programa de ida y de vuelta trabajando tanto con la población autóctona como con la extranjera. Hay actividades de todo tipo desde aprendizaje de español y árabe a actividades de convivencia entre familias españolas y migrantes, talleres en centros educativos, sin faltar el asesoramiento jurídico para cualquier duda y estar en contacto con el vecindario y los comerciantes y colectivos de la zona. "Se trata de trabajar para mejorar la convivencia para que las personas que han decidido venir a Algeciras se sientan cómodas, pero también aprendan a convivir con el modelo que tenemos en una sociedad libre, democrática y plural", señaló Mena, que defendió además que "Algeciras ya está en el mapa como ciudad con una magnífica convivencia, pero quiero que Algeciras con este proyecto esté aún más presente en ese mapa mundial, de que sea y es un ejemplo de convivencia de culturas y religiones".

El programa es mucho más que un puñado de acertadas actividades y un local en el que recibir gente. Un barrio de todos es una mano de auxilio para personas como Lagramli Brahim, natural de Taza (Marruecos). Reside con su mujer y su hija en El Saladillo, carece de permiso para trabajar y sobreviven como pueden con un trabajo a media jornada que tiene su pareja. El programa le ha enseñado un camino, encuentra quién le escucha y sólo tiene palabras de gratitud hacia la abogada que le está asesorando sobre la renovación del permiso de residencia y el carnet de conducir.

Samira, a sus 50 años, y con tres hijos es una de las mediadoras culturales del programa. En su tierra ejercía de pastelera y costurera, en Algeciras enseñará a leer a sus paisanos. Aicha, de 30 años, lleva diez viviendo en España. Tiene dos hijos y forma también parte de la asociación Esmart. Se casó con un español y se vino a vivir encontrando nuevas oportunidades. Es voluntaria del programa, acompañando a los usuarios, ahora también desempeña labores de limpieza.

Destacado también es el papel de Nadia Touatti en Un barrio de todos. Estudió Trabajo Social en Marruecos y llegó a Algeciras por amor hace cuatro años, tres lleva en el programa. Realiza atención directa con la abogada a los usuarios ayudando tanto a gestionar trámites sencillos como citas de salud o solicitar el permiso de residencia. Explicó que se trata de orientar a todas aquellas personas que no saben español, subrayando además que antes las mujeres no salían mucho de casa, eran los hombres los que socializaban más al trabajar y aprendían español, sin embargo "la crisis ha favorecido que la mujer salga, el hombre no trabaja y la mujer tiene que buscar una alternativa".

Rocío Palomares, directora del programa, destacó el buen recibimiento que ha tenido el programa, especialmente por la localización "perfecta" que tiene al ser la zona de Algeciras con mayor población extranjera, además de ser un paso habitual de ciudadanos. De hecho en apenas este mes suman 50 atenciones de servicios jurídicos, 25 de acompañamiento y 30 de servicios sociales. "Es muy vistosa la entrada e informamos a la gente".

La concejal de Bienestar e Igualdad Social, Paula Conesa, acompañó la inauguración destacando que es el punto de salida que constata que el regreso del programa "es una realidad". Recordó que el compromiso del gobierno local del PP con Un barrio de todos ha sido muy firme y contundente tras más de un año trabajando a todos los niveles, ya sea en la condición de alcalde o de senador por parte de José Ignacio Landaluce.

La caída de la vecina de Los Pastores, de 81 años, en la calle Campesinos de la que se hizo eco ayer este diario no ha pasado desapercibida. El grupo municipal de Izquierda Unida (IU) emitió un comunicado para mostrar su apoyo a la asociación de vecinos La Unión por la denuncia pública realizada debido al incidente por el mal estado que presenta el acerado.

La concejal de IU, María Luisa Guerrero, lamentó que el equipo de gobierno siga tratando con tal "desprecio" a la zona sur, ya que tras múltiples compromisos y mensajes llenos de buenas intenciones, la única realidad es que las barriadas se encuentran abandonadas y los vecinos vienen padeciendo "una serie de problemas que no llegan a solucionarse".

Guerrero señaló que este tipo de denuncias se vienen realizando desde hace mucho tiempo, incluso se han aprobado mociones para poner en marcha planes de actuación en algunas barriadas, precisamente con el objeto de poner fin a una serie de problemas que se han venido acrecentado y con ello la preocupación de sus vecinos, del Cobre y los Pastores, entre ellos.

La concejal de IU afirmó que en el caso de Los Pastores y la carretera de El Cobre las aceras son muy estrechas y no se encuentran bien pavimentadas, lo que pone en peligro la integridad de los viandantes, como ha sido el último caso de una vecina que ha sufrido lesiones en su rostro por una fuerte caída. Por lo que pidió al gobierno local que reflexione sobre las prioridades de actuación en la ciudad.