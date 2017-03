Alberto, el Carnaval Especial va por ti

Por segundo día consecutivo, Algeciras no se echó a la calle para vivir su Carnaval Especial. En este 2017, la gran fiesta del humor se ha ido desarmando con tristes imprevistos, el más duro, el fallecimiento del aficionado Alberto Escalona tras esa trágica caída en el foso del Florida cuando disfrutaba de lo que más le gusta: el Carnaval. La lluvia ha dictado sentencia a modo de duelo que ha impedido que los actos se celebren, como así defendió la familia del joven carnavalero por expreso deseo.

La Peña Cine Cómico de Fuentenueva mantuvo la celebración ayer de su XXVI Inesperada Popular, quedando el resto de actos organizados por el Ayuntamiento aplazado hasta hoy domingo. No cabía un alma en la sede del colectivo, en la que todos se resguardaban de las inclemencias del tiempo, tanto aficionados como agrupaciones locales.

Un minuto de silencio llena de emoción la celebración de la XXVII Inesperada Popular

Alberto Escalona fue el gran protagonista de la cita, su presente ausencia marcó la emoción de uno de los actos más importantes del Carnaval de Algeciras. No faltó la chirigota Si me toca me vuelvo loca, que integra la hermana de Alberto, Lucía Escalona. Ella fue la protagonista accidental en homenaje a su hermano. La única insignia de honor que otorga la peña la recibió de manos del alcalde, José Ignacio Landaluce, y del presidente del Cine Cómico, Francisco Díaz, rodeada de sus compañeras de agrupación.

Durante la Inesperada Popular se guardó un minuto de silencio en recuerdo de Escalona, sólo interrumpido por el aplauso emocionado de los presentes. Díaz tomó la palabra: "La peña ahora mismo es un fervor de emoción", decía antes de parar para sostener las lágrimas y precisar que la insignia de honor sería entregada a su hermana, reconociendo el "esfuerzo tremendo que ha hecho por estar aquí, porque ama el carnaval como lo amaba Alberto".

Durante esta edición de la Inesperada también se presentó a los pregoneros, siendo en esta ocasión José Luis Caballero Santos y Alexis de la Paz Marín. Además en el acto también estuvieron presentes la diosa y las ninfas del Carnaval Especial 2017 y el pregonero oficial, Fernando Lozano.

Algeciras concentrará hoy todos los actos previstos por el Ayuntamiento debido a la condiciones meteorológicas que impidieron celebrar el viernes la Cabalgata y ayer la Gran Ada en el parque María Cristina. En este caso, a partir de las 12:00 partirá desde el recinto ferial la Cabalgata del Humor, que se sumará al pasacalles de las agrupaciones habitual que sale a la misma hora. El recorrido tomará la rotonda del Milenio para seguir por avenida Virgen del Carmen, Capitán Ontañón, Ramón y Cajal, Fuerzas Armadas, Blas Infante, Alfonso XI y Plaza Alta.

La Gran Ada Popular comenzará a partir de las 13:00 en el parque María Cristina y el concurso de disfraces se celebrará por la tarde. En la Peña Ferroviaria a las 13:00 también se celebrará la XXXIV Chorizada Popular, en la avenida Agustín Bálsamo.