Agaden, Fapacsa y Cocn, indignados con el desarrollo del cortijo San Bernabé

Los colectivos ecologistas y ciudadanos Agaden, Cigüeña Negra y Fapacsa emitieron ayer un comunicado conjunto mostrando su indignación ante el rechazo por parte del Ayuntamiento de Algeciras de sus alegaciones a los planes de sectorización y parcial del cortijo San Bernabé por entender que atañen a fases posteriores del proyecto.

Los tres colectivos afirmaron que es de "muy mal gusto e indigna que los alegantes sean informados por los medios de comunicación en lugar de recibir como corresponde, por escrito, dicho rechazo con un razonamiento apropiado, que todavía desconocen", en referencia a la publicación de Europa Sur haciéndose eco de que el Ayuntamiento prepara la aprobación definitiva del convenio para el desarrollo del cortijo San Bernabé con el rechazo de las alegaciones.

En el comunicado los colectivos reconocen que no serán expertos en urbanismo pero a sabiendas de cómo el Ayuntamiento está realizando las gestiones urbanísticas y medioambientales "nos están poniendo en la posición de alegar cada publicación que encontramos, visto que este lugar está siendo una vuelta a la especulación urbanística insostenible como en la época de la burbuja inmobiliaria", en alusión a San Bernabé.

Los afectados señalan que el Ayuntamiento con este convenio decide en nombre de todos los ciudadanos a los cuales representa otorgar una revalorización a los terrenos del promotor sin aplicar el principio de seguridad jurídica y que, igualmente, la administración demuestra a su entender una pésima gestión, pretendiendo vender el beneficio de la construcción de "viviendas de protección oficial como aliciente a dichas urbanizaciones insostenibles de iniciativa privada".

Los colectivos alegantes recuerdan que todo comenzó con la urbanización de Huerta de las Pilas, apuntando que no tiene evaluación de impacto ambiental por colindar a un parque natural, pero sigue con la cantera de San Bernabé con una evaluación "ficticia para la extracción de áridos dañando la salud de los vecinos". Se pretende más tarde que la cantera convertida en acuífero se convierta en un "vertedero", aseguran, mientras "se permite que el dueño de los terrenos venda su agua al mejor postor sin tener en cuenta que es un bien común". Además se permite tapar manantiales de agua y se dice que se protegerá un yacimiento arqueológico, que no se hace. "Una decisión alarmante tras la otra, contra el bien común", apuntan los alegantes que recuerdan que el concejal de Urbanismo, Diego González de la Torre, debe explicar por qué en septiembre de 2015 el Medio Ambiente exige una evaluación de impacto ambiental al expediente del Plan de Sectorización del Sector de Suelo Urbanizable No Sectorizado Cortijo de San Bernabé, si este trámite debía realizarse después del convenio.