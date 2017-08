Afemen reclama al Ayuntamiento 6.000 euros en subvenciones

Afemen, la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedades Mentales, reclama al Ayuntamiento de Algeciras el pago de dos subvenciones por valor de 6.000 euros. La asociación se ha dirigido al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, a través de una carta en la que solicita esa cantidad que, según Afemen, el Consistorio tiene aún pendiente por abonar. El importe corresponde a dos ayudas comprometidas de los años 2013 y 2015, por cuantías de 4.000 y 2.000 euros, respectivamente.

El presidente de Afemen, Manuel Martínez Hernández, recuerda en la misiva que "en los últimos años hemos enviado varias cartas solicitando dichas cantidades". Martínez también afirmó haberse dirigido "tanto por escrito, como verbalmente, en múltiples ocasiones" a Juana Cid, delegada de Salud y Consumo, y a Paula Conesa, delegada de Igualdad y Bienestar Social, así como directamente a la delegación municipal de Hacienda.

El colectivo afirma que ya no saben qué hacer. "El atraso en los pagos pendientes nos ha abocado a una difícil situación económica, que dificulta mucho nuestra labor". Afemen lamenta no disponer de esa ayuda económica "fundamental", así como la falta de "apoyo del Ayuntamiento", que no concedió ninguna subvención a la asociación en 2016. Ante esta situación, el presidente rogó al Consistorio "seguir contando con la colaboración económica del Ayuntamiento para el desarrollo de nuestro programa en Algeciras".

Afemen afirma no entender la actitud del Ayuntamiento, puesto que se trata "de personas con enfermedad mental grave, las cuales necesitan una atención y seguimiento continuos". La asociación resalta que aunque en el ámbito sanitario estén atendidos, en el ámbito social "en Algeciras solo exista el programa de integración que desarrollamos en nuestro Centro Social gracias a la colaboración de Faisem, la Fundación pública de la Junta de Andalucía". En palabras de Afemen, "tan importante es esto para nuestros enfermos como la atención sanitaria. Las carencias abocan a los enfermos a una agudización de la sintamología y un mayor número de recaídas".

Este periódico solicitó al Ayuntamiento una valoración sobre la petición de Afemen, sin conseguirla.