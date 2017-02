El AMPA del Los Arcos frena sus protestas pero no admite "parches"

"No queremos más parches, queremos obras". Esas fueron las palabras que ayer defendió la presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del CEIP Los Arcos, Nieves Martín. Tras volver a salir a la luz pública los graves problemas que sufre el colegio del barrio de El Cobre, el centro recibió ayer un aluvión de "promesas" por parte de las administraciones competentes. En esta ocasión el AMPA lo tiene claro, dará un voto de confianza y frenará las protestas, pero dentro de unos veinte días volverá a la carga y no descarta "echarse a la calle" si no hay obras.

La delegación territorial de Educación salió ayer al paso de la denuncia del AMPA, junto a los sindicatos Ustea y CGT, anunciando que el CEIP Los Arcos está contemplado dentro del Plan de Retirada de Prefabricadas con una inversión de más de 410.000 euros. El objetivo es eliminar las caracolas y adecuar sus instalaciones, a través de la Agencia de Andaluza de Educación, que ya visitó el CEIP hace varios días para estudiar su estado.

Educación explicó que mientras se llevan a cabo los trámites administrativos correspondientes, referente al establecimiento del plan de necesidades, el inicio del expediente, la redacción del pliego de condiciones, la licitación del proyecto y la adjudicación de la obra, se sustituirán los módulos más deteriorados. El CEIP Los Arcos escolariza actualmente a 420 alumnos y una treintena de profesores, desarrollando diversos planes educativos, como el de Escuelas Deportivas, Coeducación o el Plan de Apertura.

El delegado territorial de Educación, Juan Luis Belizón, defendió que "la administración avanza paso a paso y la intervención en ese centro estaba contemplada en el Plan de Retirada de Prefabricadas , por lo que iba a ser anunciada a la comunidad educativa en los próximos días".

El AMPA de este colegio lleva más de una década de lucha en torno a los problemas del colegio. Hace diez años ya se denunció y la administración prometió retirar las caracolas, e incluso se avanzó sobre un proyecto para ampliar el centro, dado que se trata de una zona de la barriada en crecimiento.

Martín reconoció que "no saben qué han prometido" a la dirección del colegio, pero esperan que no sea un parcheado, como ha ocurrido en otras ocasiones. Sostuvo la representante de los padres que los baños son antihigiénicos generando muchas infecciones, además de las ratas y cucarachas que campan con tranquilidad y se filtran por las rajas de los módulos y el suelo. Incluso alertó que los profesores tienen que fregar los suelos cada mañana antes de comenzar las clases. El mantenimiento hasta ahora ha sido "tapar goteras".